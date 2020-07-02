Индекс Мосбиржи может отступить сегодня ниже уровней закрытия вторника
Стабилизация рынка энергоносителей и позитивная динамика валют развивающихся стран в среду и сегодня с утра, в начале торгов поддержат рубль. Это приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 71 рубля. Однако несмотря на это, американская валюта продолжит двигаться в диапазоне 70-75. Отметим, что закрепление над его нижней границей говорит в пользу продолжения роста доллара. Так, в рамках июля, он может предпринять попытку выхода в верхнюю половину данного коридора.
Российский рынок акций По итогам торгов вторника индекс МосБиржи снизился на 0,9%, отступив в район 2743 пунктов. Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем некоторого роста российского фондового рынка. Это позволит индексу МосБиржи предпринять попытку возвращения в диапазон 2750-2800 пунктов.
Однако риски ухудшения внешней конъюнктуры могут не позволить ему закрепиться над нижней границей данного коридора. Более того, в случае слабых данных по рынку труда США, к концу торгов продажи могут активизироваться, что приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже уровней закрытия вторника.
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