Цены на нефть Brent будут двигаться к нижней границе диапазона $38-42
Цены на нефть Brent остаются на уровне выше 40 долл./барр., поддержанные неожиданно резким сокращением запасов сырой нефти в США на 7,2 млн барр. В то же время, запасы нефтепродуктов продолжают оставаться высокими, 4-х недельная средняя выше на 16%, чем год назад. Запасы бензинов выросли на 1,2 млн барр., дистиллятов — сократились на 0,5 млн барр.
Все это подчеркивает слабость спроса, о чем мы неоднократно повторяем. Также отметим, что добыча нефти в Америке за неделю не изменилась, оставшись на уровне 11 млн барр./день. Ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Америке также играет не в пользу сырья.
Мы продолжаем видеть нефть ниже, рассчитывая на ее движение к нижней границе диапазона 38-42 долл./барр.
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