Рынок ОФЗ сегодня попробует отыграть восстановление спроса на риск на глобальных рынках
По итогам торгов во вторник доходность 10-летних ОФЗ выросла на 12 б.п., до 5,86% годовых. Российские евробонды также снижались в цене, отыгрывая риски новых санкций США из-за сообщений о действиях РФ против американских военных сил в Афганистане.
Доходность Russia`29 выросла до 2,58% (+4 б.п.). Однако уже в среду российские евробонды практически полностью отыграли потери вторника, доходность 10-летнего бенчмарка снизилась до 2,55%. Российские еврооблигации дорожали вместе с остальными ЕМ. Оптимизм инвесторов вырос на фоне публикации индексов PMI, отразивших рост деловой активности в июне. Индекс PMI в области промышленного производства 19 стран Еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 47,4 пункта против 39,4 в мае. Итоговые оценки по Еврозоне превзошли предварительные данные на 5 пунктов. В США значение PMI для промышленного сектора превзошло предварительные данные на 2 пункта и оказалось на 10 пунктов выше майского.
Сегодня рынок ОФЗ может попытаться отыграть восстановление спроса на риск на глобальных рынках, который не успел отразиться в ценах в связи с нерабочим днем в РФ в среду. Ждем снижения доходности 10-летних ОФЗ до уровня 5,8% годовых.
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