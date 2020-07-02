"Аэрофлот" продолжает увеличивать долговую нагрузку в условиях слабой конъюнктуры
Аэрофлот заключил кредитное соглашение со Сбербанком на 31 млрд руб. сроком на пять лет, сообщил банк. Кредитные средства планируется направить на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов", — говорится в сообщении. В качестве обеспечения по кредиту планируется получение государственной гарантии РФ.
Кредит позволит Аэрофлоту продолжить осуществлять операционную деятельность и выполнять обязательства перед партнерами в условиях спада в экономике. Согласно отчетности Аэрофлота в 1 квартале 2020 года объем кредитов и займов компании подскочил в три раза к началу году, до 46,4 млрд руб. Компания продолжает увеличивать долговую нагрузку в условиях слабой конъюнктуры на рынке авиаперевозок, что может создавать давление на ее капитализацию.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200702/831714406.html