Аэрофлот заключил кредитное соглашение со Сбербанком на 31 млрд руб. сроком на пять лет, сообщил банк. Кредитные средства планируется направить на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов", — говорится в сообщении. В качестве обеспечения по кредиту планируется получение государственной гарантии РФ.

Кредит позволит Аэрофлоту продолжить осуществлять операционную деятельность и выполнять обязательства перед партнерами в условиях спада в экономике. Согласно отчетности Аэрофлота в 1 квартале 2020 года объем кредитов и займов компании подскочил в три раза к началу году, до 46,4 млрд руб. Компания продолжает увеличивать долговую нагрузку в условиях слабой конъюнктуры на рынке авиаперевозок, что может создавать давление на ее капитализацию.