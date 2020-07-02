НЛМК: ожидаемая форвардная дивидендная доходность составляет 10,2%
Акционеры группы Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) на внеочередном собрании утвердили дивиденды за 1 квартал 2020 года в размере 3,21 рубля на акцию, следует из сообщения компании. По итогам 1 квартала 2019 года НЛМК выплатил дивиденды в размере 7,34 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты снижены в 2,3 раза. Реестр на их получение закроется 13 июля. Общая сумма дивидендов составляет около 19,328 миллиарда рублей, что как ранее сообщала компания, соответствует 75% свободного денежного потока.
В минувшем году компания четыре раза начислила дивиденды — за первый квартал в размере 7,34 рубля на акцию (43,99 миллиарда рублей), за второй — в 3,68 рубля на бумагу (22,06 миллиарда рублей), за третий — 3,22 рубля (19,298 миллиарда рублей). Дивиденды за четвертый квартал были рекомендованы в размере 5,16 рубля на акцию, но затем решением акционеров были снижены до 3,12 рубля на акцию. Сокращение дивидендных выплат происходит на фоне слабой конъюнктуры на рынке стали. Ожидаемая форвардная дивидендная доходность составляет 10,2%.
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