Ухудшение рыночной конъюнктуры потребовало от "Сибура" небольшой премии
Во вторник эмитент разместил новый пятилетний евробонд на 500 млн долл. с доходностью 2,95% годовых. Первоначальный ориентир по доходности составлял 3,125–3,25% годовых. В день размещения мы оценивали уровень вторичного рынка для этого выпуска около отметки 2,80–2,85%. В итоге доходность сложилась на 10 б.п. выше данного уровня, что отражает ухудшение внешней конъюнктуры к моменту закрытия сделки. Спрос на выпуск составил чуть более 1 млрд долл., по финальной ставке – 635 млн долл. На иностранных инвесторов, преимущественно из Европы и Азии, пришлось около 35% спроса. Мы полагаем, что при отсутствии явного негатива на рынках предоставленная небольшая премия ко вторичному рынку быстро исчезнет, поэтому рекомендуем SIBUR’22 (YTM 2,95%) к покупке.
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