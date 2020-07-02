Во вторник состоялись последние во 2 кв. этого года аукционы Минфина. Однако рыночная конъюнктура была неблагоприятной – в ОФЗ наблюдались продажи, что, конечно, сказалось и на результатах.

■ Первым прошел аукцион по ОФЗ 26234 с погашением в июле 2025 г., объем предложения составил 50 млрд

руб. Однако спрос оказался равен 20,4 млрд руб. и был удовлетворен на 56%, привлечено 11,4 млрд руб.

Финансовое ведомство исполнило 35 заявок, из которых одна была на 3,07 млн бумаг по цене отсечения

(97,312% от номинала) и пять заявок по 1 млн. Доходность по цене отсечения была установлена в размере

5,17% годовых, что предполагает премию 3 б.п. ко вторичному рынку, так как в момент сбора заявок выпуск

котировался по 5,14%/5,12% годовых.

■ Вторым был предложен флоатер ОФЗ 24021 с погашением в апреле 2024 г., который доразмещался в

безлимитном формате. Спрос на него вновь был высоким, достигнув почти 133,9 млрд руб., однако было

продано облигаций всего на 16,6 млрд руб., существенно меньше объема спроса, то есть вновь участники были

готовы покупать флоатер с заметным дисконтом ко вторичному рынку. Минфин удовлетворил 35 заявок, из

которых четыре были по 2 млн бумаг, и одна на 1 млн. Цена отсечения была установлена в размере 99,25% от

номинала, тогда как на вторичном рынке выпуск в момент сбора заявок торговался примерно по 99,5% от

номинала.

Несмотря на то что совокупный спрос на оба выпуска достиг 154,3 млрд руб., на последнем в квартале аукционе финансовое ведомство заняло всего 28 млрд руб. Тем не менее второй квартал для Минфина завершился абсолютным рекордом: суммарный объем привлечения в валовом выражении составил 1,1 трлн руб. Таким образом, с начала года министерство привлекло порядка 1,6 трлн руб., или около 1,1 трлн руб. чистыми. На текущий год валовый объем привлечений запланирован в размере 2,3 трлн руб., а это означает, что за первое полугодие программа заимствований выполнена на 70%. По итогам вторника доходности вдоль кривой выросли в среднем на 10–20 б.п., а биржевой оборот увеличился до 33 млрд руб., при этом больше всего сделок было в длинных бумагах.

Во вторник Минфин также опубликовал график аукционов на третий квартал, объем займов запланирован в размере 1 трлн руб. Основной акцент финансовое ведомство намерено сделать на среднесрочных бумагах, объем их предложения будет равен 700 млрд руб. Объем предложения длинных выпусков –200 млрд руб., коротких – 100 млрд руб. Структура предложения, а именно упор на среднесрочных выпусках, согласуется с текущей временной структурой погашения внутреннего долга РФ. В 3 кв. 2020 г. будет 13 аукционных недель, что транслируется в еженедельный объем привлечения в размере 77 млрд руб.

По нашему мнению, план выглядит весьма амбициозно по ряду причин. Во-первых, основным драйвером спроса было смягчение ДКП Банком России, но, как мы думаем, потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки ограничен, мы его оцениваем в 50 б.п. до конца года, что уже во многом учтено в текущем положении кривой. Во-вторых, на данный момент большая часть внутреннего спроса удовлетворена, а притока средств нерезидентов мы особо не видим. В-третьих, летний период традиционно связан с низкой активностью, при этом крупных погашений ОФЗ не предвидится. Как мы полагаем, практика предоставления премий на аукционах сохранится, однако привлечь 1 трлн руб. – весьма сложная задача даже при наличии премий ко вторичному рынку.