Вчера были опубликованы протоколы с последнего заседания FOMC. Уже очевидно, что финансовую общественность готовят к новому маневру в монетарной политике ФРС, а именно – таргетированию кривой доходности государственных облигаций.

Пока руководители ФРС дискутируют, ищут плюсы и минусы фиксации кривой. Во вторник на эту тему говорил глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, с его точки зрения, контроль за кривой доходности будет хорошим инструментом для увеличения эффективности операций количественного смягчения.

Думаю, что в конце июля, на очередном заседании можно ожидать от FOMC объявления о «мягком» таргетировании кривой доходности, то есть фиксировать доходность, скорее всего, будут по выпускам до 5 лет с верхним уровнем не выше 25 базисных пунктов.

Если это произойдет, то для рынка акций в США открываются новые перспективы, а доллар США продолжит медленное снижение к основным валютам.



