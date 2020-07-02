Поправки в Конституцию поддержало 78% проголосовавших; НЕЙТРАЛЬНО

По данным информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на базе обработки 99,97% протоколов, явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 65%. В целом результаты голосования по поправкам в Конституцию оказались вполне предсказуемы, предложенные изменения были поддержаны 78% проголосовавших. В краткосрочной перспективе эта новость выглядит для рынков нейтральной, но в долгосрочной перспективе она вы глядит скорее положительной.