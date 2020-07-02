Сенат США в начале этой недели включил дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток 2» в проект оборонного бюджета (Закон о национальной обороне, NDAA) на 2021 г. Это шаг должен ускорить рассмотрение предложенных Конгрессом США мер, направленных на блокировку проекта. По оценке оператора газопровода Nord Stream AG, расширенные санкции США могут заблокировать до 700 млн евро инвестиций, направленных на завершение строительства газопровода, предоставленных европейскими партнерами (ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Winters hall Dea). Более того, данный пакет мер может привести к потере инвестиций в энергетическую инфраструктуру ЕС в размере 12 млрд евро (в том числе 8 млрд евро, выделенных непосредственно на строительство СП2, а также 3 млрд евро и 750 млн, инвестированных в развитие газотранспортной системы в Германии и Чехии).

Эта новость спровоцировала новую волну возмущения в немецком парламенте, в котором всё сильнее звучат призывы выступить против “прямого и серьезного вмешательства в европейский суверенитет и энергетическую безопасность”, настаивая на скоординированных действиях Евросоюза. Как сообщает агентство Bloomberg, Бундестаг совместно с ЕК разрабатывает ответные меры на вмешательство США во внутренние дела ЕС. Проект поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила о том, что экстерриториальные санкции идут в разрез с международным законодательством, вновь выступив в поддержку проекта газопровода.

Хотя вероятность полномасштабного ответа со стороны ЕС остается весьма небольшой, несмотря на спор вокруг проекта, который поддерживается правительством Германии, мы не исключаем возможных ответных мер исключительно со стороны государственных властей. Поскольку достаточно сложно рассчитывать на то, что Сенат США отступит от своего решения ввести новые санкции, в поддержку которого выступает большинство конгрессменов США и представителей администрации президента, мы считаем, что в ближайшие несколько недель можно ожидать еще одну волну напряженности вокруг проекта.

На наш взгляд, пока преждевременно строить предположения о возможной реакции Бундестага в случае принятия закона о новых санкциях против СП2, однако хотим отметить, что заявление о возможном введении импортных пошлин на СПГ со стороны главы немецкого парламента должно некоторым образом охладить риторику сторонников жестких мер в Сенате США. заставив Конгресс пересмотреть пункты, касающиеся проекта СП2 в финальной редакции оборонного бюджета NDAA.