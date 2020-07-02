ВТБ (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) во вторник представил финансовые результаты за май 2020 г. В мае чистая прибыль

продолжала балансировать около нулевого уровня, отражая, главным образом, обесценение непрофильных активов. В то же время чистые процентные и комиссионные доходы выросли соответственно на 28% и 18% г/г в мае.

Стоимость риска сильно улучшилась в сравнении с апрелем и 1К20 (тогда как финансовые результаты за май по РСБУ Сбербанка не продемонстрировали сильных улучшений стоимости риска). На первый взгляд, это вселяет оптимизм, однако, с другой стороны, может указывать на более низкую степень консерватизма и более низкий запас капитала в сравнении со Сбербанком. Акции торгуются по коэффициентам 0,46x P/TBV 2020П и 1,3x P/PPOP (сдисконтом 23-30% к своим историческим уровням). В то же время мы считаем, что акции могут находиться под давлением в краткосрочной перспективе, учитывая опасения по поводу второй волны пандемии в мире и снижения процентных ставок в рублях, что сдерживает потенциал восстановления ROE в среднесрочной перспективе, а также риски, связанные с дивидендными выплатами по итогам 2019 г.

Обзор результатов: Чистые процентные доходы в мае выросли на 28% г/г при чистой процентной марже на уровне 4,1%, что на 80 б. п. выше г/г и на 40 б. п. выше м/м. Без учета эффекта снижения отчислений в АСВ (которые были пересчитаны с начала года по более низкой базовой ставке взносов), мы считаем, что чистые процентные доходы за май выросли на 16% г/г, отражая снижение стоимости фондирования. Комиссионные доходы выросли на 18% г/г в мае после снижения на 20% в апреле на фоне частичного восстановления деловой и потребительской активности. Учитывая это, несмотря на ускорение роста операционных расходов (18% г/г в мае против 2% г/г в апреле), прибыль от основной деятельности до отчисления в резервы выросла на 34% г/г в мае. В то же самое время ВТБ сообщил об убытке в размере 18,7 млрд руб., главным образом,

в связи с обесценением непрофильных активов (после убытка на уровне 7,9 млрд руб. в апреле). Удивительно, но стоимость риска составила всего 1,2% в мае, улучшившись с 1,7% г/г в апреле и 1,5% в 1К20 и оказалась всего на 20 б. п. выше ожидаемого 1% при сценарии нормальной ситуации в экономике. В то же время реальное ухудшение качества пока еще не заметно (коэффициент просроченной задолженности не изменился м/м и составил 5%, увеличившись всего на 30 б. п. с начала года). В результате чистая прибыль за апрель составила 0,5 млрд руб., что на 95% ниже г/г и на 44% ниже м/м.