"Лента" может начать выплачивать дивиденды после переноса налоговой юрисдикции в Россию
Совет директоров Ленты (LNTA LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $3,2/214 руб./ГДР) созвал Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) с целью одобрения переноса юрисдикции Ленты с Кипра в Россию. ВОСА состоится 22 июля, сразу после проведения ГОСА. В случае одобрения, Лента получит статус международной компании в рамках российского законодательства, зарегистрированной на острове Октябрьский в Калининграде (специальная административная зона). Торги ГДР Ленты на Лондонской и Московской биржах, как ожидается, прерваны не будут.
Переехав в Россию, компания планирует оптимизировать налоговые выплаты холдинга (в том числе, налоги, уплачиваемые с дивидендов). Мы считаем, что предложенные действия могут указывать на то, что компания намерена начать выплачивать дивиденды; таким образом, рынок может позитивно отнестись к этой новости. На конец 2019 г. компания располагала 73 млрд руб. денежных средств. Мы ожидаем, что положительный СДП в 2020 г. сохранится; в итоге отношение чистого долга к EBITDA составит 2x к концу 2020П (2,4x, по стандарту МСФО 16).
Мы осознаем, что компания может понести некоторые разовые расходы по консультационным и аудиторским услугам, что может отнять примерно 0,1-0,2 п. п. от 2020П рентабельности EBITDA. Это, тем не менее, больше чем сможет нейтрализовать позитивный операционный левередж в этом году.
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