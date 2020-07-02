С начала недели на рынках преобладали осторожные настроения и наблюдался высокий спрос на защитные активы. Это способствовало росту цен на золото: вчера рано утром они даже приблизились к $1 790 за унцию. Тем не менее дальнейшее ралли ограничили два фактора.

Во-первых, в США вышла макростатистика, которая показала, что экономика быстро восстанавливается после ослабления карантинных мер. Хотя отчет ADP по рынку труда США продемонстрировал, что число рабочих мест в частном секторе в июне выросло лишь на 2,4 млн (консенсус-прогноз составлял 2,9 млн), данные за предыдущий период были значительно пересмотрены в сторону повышения (согласно уточненной статистике, в мае вместо снижения на 2,8 млн был зафиксирован рост на 3,1 млн). Приятным сюрпризом также стал производственный индекс ISM PMI. В июне он вырос с 43,1 до 52,6 пунктов (при консенсус-прогнозе 49,8). Сразу же после публикации макроотчетов цены на золото начали снижаться и упали примерно на $30 за унцию (по итогам дня снижение составило 0,6%).

Второй новостью, которая поддержала спрос на рискованные активы, стали сообщения о положительных предварительных результатах разработки вакцины от COVID-19 компанией Pfizer, что привело к росту котировок ее акций.

Сегодня утром рынок золота сбалансирован, на момент написания данного обзора торги проходят около $1 770 за унцию. В США в 15:30 мск выйдет статистика по рынку труда и заявкам на пособие по безработице. Данные по заказам в промышленности и на товары длительного пользования будут опубликованы чуть позже, в 17:00 мск. Если они превзойдут ожидания, не исключено, что цены на золото могут снизиться до технического уровня поддержки $1 759 за унцию.



