Успешно закрыв 2-й квартал, который в итоге оказался лучшим за последние 20 лет, участники рынка продолжили гнать рынок вверх. Казалось бы, на фоне новых страхов по поводу наступления второй волны коронавирусной эпидемии рынок должен был бы, по крайней мере, остановиться, а может и начать корректироваться.

Но, как мы видим, коррекционные волны кратковременны и пока не слишком глубоки. Инвесторы упорно не желают замечать всего того негатива, который их окружает, а спекулянты гонят и гонят рынок наверх. Вроде бы и особого повода нет, но, как говорится, было бы желание, а повод всегда найдется. И вчера главными драйверами роста вновь стали акции компаний, входящих в так называемый коронавирусный сектор «Хлеба и зрелищ». В этот сектор входят акции компаний, занимающихся онлайн-доставкой товаров и это прежде всего Amazon (AMZN, +4,34%), улетевший вчера на свой новый исторический максимум.

Ему под стать были и акции компании Netflix (NFLX, +6,72%), которая в нынешнюю коронавирусную эпоху взяла на себя функцию основного канала по развлечению самоизолировавшихся граждан. Ну и наконец, третьей точкой приложения сил биржевых быков стали акции платежных систем, и прежде всего акции компании PayPal (PYPL), которая предоставляет людям возможность осуществлять платежи за рамками банковской системы.

В итоге достаточно неожиданно получился весьма позитивный день. Индексы закрылись в плюсе (кроме Dow), а индекс NASDAQ в ходе торгов даже попытался переписать свой абсолютный исторический максимум. Правда сделать ему это все же не удалось.

Сегодня — последний рабочий день этой недели. Завтра выходной в преддверии Дня независимости. Но это не значит, что этот день будет легким и предпраздничным. Главное событие сегодняшнего дня это выход макроэкономических данных по безработице. Пока все ожидают от них позитива и улучшения ситуации. Но так ли будет на самом деле?

Поэтому в случае выхода данных в соответствии с прогнозами аналитиков нас ждет продолжение вчерашнего восходящего тренда и рост в пределах 1%. В противном же случае можем достаточно резко сходить вниз.

Однако на стороне быков сегодня играет фактор предстоящего праздника. Американцы очень не любят встречать такие даты в плохом настроении. На это и будем надеяться.