Workday интересна для инвестирования благодаря лидерским позициям в основном направлении деятельности, проникновению в смежные подсегменты и высоким темпам развития бизнеса в целом.

Workday — разработчик облачного программного обеспечения для управления трудовыми ресурсами, которое позволяет автоматизировать и оцифровать такие задачи, как продолжительность рабочего дня, начисление заработной платы, прием сотрудников и многое другое. Workday один из лидеров сегмента программного обеспечения для финансовой отрасли. ПО для управления трудовыми ресурсами приносит компании 81% выручки, финансовое ПО — 19%. С географической точки зрения выручка распределена следующим образом: США — 75,6%, Китай — 5,2%, Япония — 2%, Германия — 1,5%, прочие страны — 15,7%. За 2019 год пользователями решений компании стали Allina Health, Banner Health, Ryder Truck Caterpillar, Sumitomo Chemical, Wyndham Destinations.

Workday занимает лидерские позиции в ключевом бизнес-сегменте HCM-решений. По оценкам Bloomberg Intelligence, в 2019 году среди компаний списка Global 2000, Workday занимает 17% рынка. Половина представителей Fortune 50 и 40% списка Fortune 500 используют HCM-решения Workday. По ее собственным оценкам, около 8% от общего числа пользователей HCM-ПО были клиентами Workday. По оценкам mordorintelligence. com, рынок HCM низкоконцентрирован что означает существенный потенциал для дальнейшего роста ключевых игроков. Workday поддерживает рыночные позиции благодаря простоте и удобству использования платформы, а также за счет развития PaaS-составляющей. Это повышает интерес разработчиков к платформе и расширяет ценностное предложение для пользователей, которым доступна высокая степень персонификации решений.

Workday активно проникает в финансовый подсектор рынка. В ноябре прошлого года компания приобрела разработчика ПО ERP-сегмента Scout RFP за $540 млн, чтобы усилить позиции и улучшить технологическую основу решений Workday Procurement и Workday Inventory. В 2018 году Workday за $1,55 млрд купила одного из лидеров сектора CPM Adaptive Insights. Компания имеет хороший потенциал для кросс-продаж, так как удовлетворенность ее пользователей превышает 97%. По прогнозам руководства Workday, в среднесрочной перспективе рост финансового подсегмента бизнеса составит 30-40%. Доля финансового ПО расширилась с 5% в 2014 году до 19% в 2020-м, что свидетельствует об успешной диверсификации доходов.

Руководство Workday фокусируется на расширении географического присутствия. На текущий момент доля зарубежных продаж около 25%. В среднесрочной перспективе, по оценкам менеджмента, выручка за пределами США может достигнуть 40%. Зарубежный подсегмент представляет собой интерес для эмитента как с точки зрения новой рыночной ниши, так и с учетом сравнительно более низкого проникновения HCM-решений среди конечных пользователей.

По оценкам MarketsandMarkets, рынок HCMрешений вырастет с $17,6 млрд в 2020 году до $24,3 млрд в 2025-м с CAGR, равным 6,7%. Индустрия облачных решений, по прогнозу IDC, увеличится на 12%. Подсегмент облачных ERP-решений, как рассчитывают IDC Bloomberg Intelligence, с 2019-го по 2023-й будет ежегодно расти на 14,2%.



