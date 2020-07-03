По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,45%, закрывшись на отметке 3130,01 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,36%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,52%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,67%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на три базисных пункта, до −0,43%.

Поводом для оптимизма стали данные по рынке труда. Так, безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% против 13,3% в мае, а число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 4,8 миллиона, превысив ожидания экспертов. Однако рост биржевых индикаторов сдерживался риторикой советника Белого дома Ларри Кудлоу, который в интервью Fox Business Network сказал, что Белый дом очень недоволен Китаем и «будут введены ограничения на экспорт». В ближайшие недели инвесторы сосредоточат свое внимание на сезоне корпоративной отчетности за второй квартал. Эксперты ожидают, что на фоне падения спроса прибыль входящих в S&P компаний упадет на 43,1%. Однако традиционно заниженные ожидания могут послужить дополнительным драйвером роста в случае, если отчеты корпораций превысят мрачный консенсус-прогноз. Сегодня биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,81% и закрылись на отметке $42,75. Позитивные настроения были обусловлены надеждами на восстановление американской экономики, после того как данные по рынку труда второй месяц подряд продемонстрировали определенный прогресс. В свою очередь поддержку ценам на нефть оказали цифры от нефтегазовой компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 2 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на три единицы, до 185 штук. Показатель снижается 16 недель подряд.

В четверг индекс Мосбиржи вырос на 1,66% закрывшись на отметке 2788,79 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов, сопротивления — 2800 и 2830 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 120300 и 118600 пунктов, сопротивление — 123000 пунктов.

Рубль завершил торги в среду на отметке 70,72, прибавив 0,26% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70 и 69,50, сопротивления — 71,50 и 72.