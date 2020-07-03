В среду в секторе голубых фишек были отмечены признаки восстановления спроса. Сравнительно сильные данные по рынку труда США (число занятых без учета аграрного сектора в июне увеличилось на 4.8 млн. против ожидавшихся 3.2 млн., уровень безработицы за месяц понизился с 13.3% до 11.1%) вызвали благоприятную реакцию на рынках в целом. Из российских высоколиквидных бумаг трейдеры отдавали предпочтение акциям Магнита (MGNT, +4.2%), Сбербанка (SBER, +3.3%), МосБиржи (MOEX, +2.4%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) подорожали на 8.8%, корпорации Иркут (IRKT) – на 6.1%, Самараэнерго (SAGO) – на 4.3%, группы ЛСР (LSRG) – на 4.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 0.5%, сегодня торги в США не проводятся по случаю завтрашнего Дня независимости. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС, но сильные движения в течения дня маловероятны – активность нерезидентов может быть низкой из-за выходного в США. Данные технического анализа пока не позволяют диагностировать выход из консолидации по индексу РТС.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим выше психологически важного уровня 70.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.