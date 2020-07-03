Вчера российский рынок акций мощно вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,7%. Как и прежде, мы идем за внешним фоном, внутренних идей почти нет, а те немногие – точечные, и в основном касаются «второго эшелона».

Среди высоколиквидных бумаг стоит отметить двух наиболее ярких представителей финансового сектора: Сбербанк (+3,1%) и Мосбиржу (+2,5%). Что касается первого эмитента, то его поддержало мнение замминистра финансов Владимира Колычева о возможности направить 50% прибыли на дивиденды. Учитывая трудности с федеральным бюджетом, нам кажется этот вопрос почти окончательно решенным. Поэтому фактор роста Сбера был кратковременный, и в дальнейший подъем котировок крупнейшего российского банка мы верим слабо.

А вот Мосбиржа кажется нам неоправданно дешевой. На акции эмитента практически не влияет нынешний кризис, число частных инвесторов постоянно растет, и бумагу мы рекомендуем оставлять в среднесрочных портфелях.

Однако под вечер Америка начала сдуваться. Отличная статистика по безработице в Штатах уже отыграна, хотя в среднесрочном периоде она еще и будет поддерживать рынок. С утра же американские фьючерсы торгуются около нуля. Сегодня фондовые площадки в Штатах будут закрыты по случаю Дня независимости, а фьючерсы будут торговаться до 20.00 мск.

Таким образом, можно предположить, что внешний фон сегодня будет спокойным. Желание зафиксировать вчерашнюю прибыль на нашем рынке возрастет. Учитывая, что коронавирусные страхи по-прежнему сильны, многие трейдеры не станут переносить позиции через выходные. Поэтому просадка рынка под занавес торгов не должна вызывать удивления.

Более чем процент теряет с утра и нефть, которая не смогла вчера закрепиться выше отметки 43 доллара за баррель. Диапазон 40-44 доллара для нефти в нынешних условиях можно назвать «справедливым», поводов для выхода из него мы пока не видим. В этом коридоре мы и рекомендуем торговать.

Сильной поддержкой для пары доллар-рубль теперь выступает отметка 70, которая ранее была верхней границей июньского боковика. Поводов для ее пробития мы не видим.

Третий квартал традиционно является для рубля «плохим» из-за сезонного ослабления платежного баланса России. Однако в этом году выездного туризма не будет, границы остаются на замке. Поэтому и вывоз капитала из страны отдыхающими будет минимальным.

Но мы считаем, что скорее рано, чем поздно, российские власти прибегнут к старому и проверенному способу наполнения бюджета путем девальвации рубля. Так что спекулятивную покупку рубля против доллара рекомендуем сопровождать очень короткими стопами.