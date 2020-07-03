Драйвер роста - внешняя макростатистика
Рынок вернулся к росту. Большинство бумаг закрылось на положительной территории. Лидерами роста стали акции Магнит (MGNT 4202,0, +4,14%) и ЛСР (LSRG 729,60, +4,11%). Аутсайдерами стали префы ЦТ (CNTLP 27,36, —6,30%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 70,00-71,00.
Рынок получает позитивные сигналы от экономики. Макростатистика США вышла лучше ожиданий, в частности, сокращается уровень безработицы – важнейший индикатор деловой активности. На локальном рынке нет новостей, будут отыгрываться внешние сигналы. Мы полагаем, что в России рост занятости произойдет ближе к концу 3 квартала. Уровень безработицы достиг 8-летнего максимума несмотря на меры поддержки. Рабочие места сокращаются преимущественно в розничном секторе, где предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм. Индекс предпринимательской уверенности улучшился по сравнению с апрелем, но индекс деловой активности в сфере услуг почти на 25% ниже, чем в феврале. На наш взгляд, на фоне внешних сигналов и данных макростатистики, инвесторы в июле будут сокращать длинные позиции в бумагах потребительского сектора, и увеличивать длинные позиции в телекомах, IT-секторе.
Международное авиасообщение откладывается до августа. Новость не стала сенсацией, высокая вероятность такого развития событий была очевидна в середине июня. Сейчас шансы на открытие международного туризма до сентября невелики, хотя все может поменяться в любой момент. Безусловно, это негативно для авиакомпаний, которые теряют около половины трафика.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 70,50-71,00 в паре USD/RUB, 2750-2800 по индексу Мосбиржи.
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