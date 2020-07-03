Внешний фон нельзя назвать сильно позитивным, так как индексы Азии растут, но сырьевые контракты преимущественно торгуются в минусе. Для нефти главным вопросом остаётся перспектива восстановления спроса. Однако в условиях возвращения ограничительных мер данный процесс может сильно растянуться во времени. Впрочем, к торгам пятницы это имеет слабое отношение. В США выходной, а значит активность на рынках будет ниже обычного. Отечественные индексы стартуют вблизи уровней закрытия накануне. Рубль может немного укрепить свои позиции, как это делают валюты Австралии, Новой Зеландии и Канады. Впрочем, не стоит ждать каких-либо резких движений, как на рынке акций, так и валютной секции.

По итогам торгов 2 июля индекс МосБиржи вырос на 1,66% до 2788,79 п., а РТС на 2,94% до 1248,28 п. День складывался для российского рынка весьма позитивно. Ещё накануне Альянс Pfizer и германский партнёр BioNTech сообщили об успешном первичном испытании кандидата на вакцину против коронавируса, обещая запустить её в производство до конца 2020 года. Таким образом, на рынок в ближайшее время готовы выйти 5 вакцин, включая российскую разработку. Это делает проблему COVID-19 ограниченной во времени влияния на глобальную экономику. Затем уже американские данные по рынку труда вселили уверенность в достаточно устойчивом восстановлении, что также относится и к спросу на нефть. В лидерах торгов оказались бумаги «Магнита» (+4,2%), ЛСР (+4,11%), «Русгидро» (+3,96%), Сбербанк (+3,26%) и «Россети» (+3,13%). Бумаги «Аэрофлот» упали на 0,97% на основной сессии на новостях о продлении запрета на международные перелёты до 1 августа. К вечеру ситуация ещё больше ухудшилась, так как правительство рекомендовало совету директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год, что, в целом, было ожидаемым событием. В аутсайдерах дня также оказались «ФосАгро» (-0,64%), «РусАл» (-0,49%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-0,5% на расширенных торгах) и «Юнипро» (-0,36%). ВТБ (+1,44%) и Yandex (+0,19%) запустили возможность управления финансами на платформе «Яндекс.Плюс» с технологиями «ВТБ Капитал». Пользователи получат полный дистанционный доступ к инструментам на Московской и Санкт-Петербуржской биржах. Активность была относительно высокой. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 62,424 млрд рублей.

Рубль солидно укрепился к доллару США. Во-первых. С начала недели на графики возникла ситуация краткосрочной перепроданности. Во-вторых, нефть всё же удержалась выше $42 за баррель Brent и продолжила рост. В-третьих, ФРС США не стала торопиться с таргетированием кривой доходности, что развернуло финансовые потоки от американских казначейских обязательств. На рубль также оказывает позитивное влияние сильная статистика по китайскому промышленному производству и относительная стабилизация в промышленности еврозоны, что, естественно, обещает восстановление российского экспорта, как в объёмах, так и в ценовом плане.

Американские торги начинались с весьма неплохой статистики. Безработица в США упала в июне до 11,1% при прогнозе снижения до 12,3%. Число новых рабочих мест в июне достигло 4,8 млн. Число рабочих мест за май повышено до 2,7 млн с 2,5 млн. Меж тем, число первичных обращений за пособием по безработице составило 1,43 млн за прошлую неделю при ожиданиях 1,35 млн. Президент США Дональд Трамп поспешил заявить, что экономика мощно восстанавливается после коронавируса. Впрочем, сам коронавирус никуда не делся, так как число новых случаев заражения достигло 52 тыс. Более того, июньская статистика могла не отразить последствия возвращения ограничительных мер в ряде штатов. Тем не менее, проблема COVID-19 постепенно переходит в плоскость медицины, а не экономического фактора. Отдельные корпорации продолжают удивлять рынок. Tesla продала в II квартале 90,65 тыс. электромобилей при ожиданиях 72,0 тыс. Соответственно, самая дорогая автомобилестроительная компания подорожала ещё на 7,95% С начала года бумаги Tesla выросли на 189%.. Самый большой рост показали секторы энергетики (+1,13%) и базовых материалов (+1,85%). Слабее всех оказались финансы (+0,07%) и недвижимость (-0,34%). По итогам дня DJIA вырос на 0,36% до 25827,36 п., NASDAQ на 0,52% до рекордных 10207,63 п., а S&P 500 на 0,45% до 3130,01 п.

Азиатские рынки вновь получают подпитку оптимизма из Китая. Индекс PMI от Caixin в сфере услуг вырос до 58,4 п. в сравнении с 55,0 в мае. Однако не только Китай демонстрирует восстановление. В Австралии индикатор деловой активности в сфере услуг поднялся до 53,1 п. в июне с 26,9 п. в мае. Однако активность инвесторов была не столь высокой по причине наступивших длинных выходных в США. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22241,41 п. (+0,43%), Hang Seng — 25331,20 п. (+0,82%), Shanghai Composite — 3130,57 п. (+1,29%).

В сырьевых контрактах преобладали продажи. Накануне нефть Brent завершила торги на отметке $43,14 за баррель, реагируя на сильные данные по рынку труда в США. Однако уже в пятницу на электронных торгах оптимизм иссяк, поскольку во многих американских штатах вернули часть мер социального дистанцирования и ограничения работы бизнеса. Американские нефтяники также не видят повода для оптимизма. По данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых США сократилось на текущей неделе на 3 единицы до 185 штук. Золото на текущей неделе предпринимало попытку выйти на уровни выше $1800 за тройскую унцию. Пока попытка оказалась неудачной, но долгосрочные инвесторы продолжают наращивать свои позиции. Резервы SPDR Gold Trust увеличились за неделю с 1178,90 тонн до 1191,47 тонн. К 9:00 мск Brent — $42,66 (-1,11%), WTI — $40,16 (-1,21%), Золото — $1785,9 (-0,23%), Медь — $6015,33 (-0,73%), Никель — $13055 (+0,83%).

Индекс доллара снижался на 0,07% до 97,25 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,124 (-0,02%), GBP-USD — $1,246 (+0,01%), USD-JPY – 107,48 (-0,02%).