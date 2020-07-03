Вчера основное внимание инвесторов привлек отчет по рынку труда США, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях выросло на 4,7 млн м/м против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 3,2 млн, а майский показатель был пересмотрен с 2,5 млн до 2,7 млн. Судя по представленной статистике, экономика США уже восстановила 34% рабочих мест, потерянных в марте-апреле. Безработица снизилась быстрее ожидаемого – до 11,1% с 13,3%. Недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице оказались менее оптимистичными и указывали на медленное восстановление экономики после карантина. Количество первичных заявок на пособие по безработице практически не изменилось в недельном сопоставлении, составив 1,4 млн (рынок ожидал 1,3 млн). Число повторных заявок выросло на 60 тыс., до 19,3 млн против консенсус-прогноза на уровне 19,0 млн. Тревожные новости поступили в связи с ситуацией с коронавирусом. Дневной прирост новых случаев заболевания обновил максимум, превысив 50 тыс. Особенное быстрый рост заболеваемости был зафиксирован в штате Флорида, где количество вновь заболевших повысилось до 10 тыс. с 6,5 тыс. днем ранее. Между тем Сенат США принял законопроект о введении санкций в отношении чиновников и банков Китая из-за ситуации с Гонконгом, который теперь должен быть одобрен президентом Трампом. В Германии Бундестаг официально одобрил объяснения ЕЦБ о пропорциональности текущей программы покупок активов. Таким образом, риск отказа Бундесбанка от покупок активов из-за юридических претензий немецкого конституционного суда теперь равен нулю.

MSCI EM и Shanghai Composite выросли на 2,1–2,2%, Nikkei 225 прибавил 0,1%, DAX повысился на 2,8%, FTSE 100 поднялся на 1,3%, S&P 500 укрепился на 0,5%. Индекс волатильности VIX снизился на 0,9 пункта, до 27,7. Цена нефти Brent выросла на 2,6%, до 43,1/барр. Цена золота поднялась на 0,3%, до 1 775 долл./унц. Немецкие Bunds снизились в доходности на 2–3 бп, 10-летний выпуск закрылся на отметке —0,43%. Кривая доходности гособлигаций США сместилась вниз на 1–2 бп, при этом 10-летние UST завершили сессию с доходностью 0,67%. Согласно опубликованным данным, за последнюю отчетную неделю размер баланса ФРС сократился на 73 млрд долл., до 7,01 трлн долл. Таким образом, его сокращение продолжается уже три недели подряд. Главной причиной этого вновь стало закрытие долларовых свопов иностранными центробанками – за неделю этот компонент баланса ФРС снизился на 50 млрд долл.

Индекс доллара вчера поднялся на 0,1%. Евро ослаб по отношению к доллару на 0,1%, в то время как британский фунт стерлингов и японская иена закрылись на прежних позициях. Норвежская крона подешевела на 0,1% относительно евро. Среди валют развивающихся стран индийская рупия и мексиканское песо укрепились к доллару на 0,8–1,0%, южноафриканский ранд – на 0,4%, китайский юань – на 0,1%. В то же время тайский бат и турецкая лира ослабли на 0,1%, а индонезийская рупия и бразильский реал потеряли в цене 0,7–0,8%. Рубль на открытии вчерашних торгов укрепился относительно доллара на 0,4%, но вечером фоне повышения индекса доллара скорректировался до уровней среды, закрывшись на отметке 70,7. Объем торгов с секции USDRUB_TOM на МосБирже составил 2,5 млрд долл., что близко к среднедневному показателю за последний месяц.

Сегодняшняя сессия обещает быть спокойной ввиду отсутствия игроков из США, где сегодня выходной в связи с предстоящим празднованием Дня независимости. Между тем спрос на рисковые активы поддержали опубликованные сегодня индексы экономической активности в Китае: индекс PMI сферы услуг, рассчитываемый Caixin, в июне поднялся до 58,4 (против 55,0 в мае и консенсус-прогноза Bloomberg в 53,4), обновив максимум за период с апреля 2010 г. Сегодня в течение дня Markit опубликует индексы экономической активности в еврозоне, в которых инвесторы надеются увидеть признаки V-образного восстановления. Индексы PMI обрабатывающей промышленности еврозоны, представленные ранее на этой неделе, указывали лишь на стабилизацию, но пока еще не на полноценное восстановление экономической активности в регионе.