Рынок акций РФ мало изменится, рубль подрастет в начале дня на смешанном внешнем фоне. Снижение стоимости нефти марки Brent и рост азиатских площадок создают условия для консолидации российского рынка акций у уровней предыдущего закрытия.

ИНДЕКСЫ

"Внешний фон нельзя назвать сильно позитивным, так как индексы Азии растут, но сырьевые контракты преимущественно торгуются в минусе. Для нефти главным вопросом остаётся перспектива восстановления спроса. Однако в условиях возвращения ограничительных мер данный процесс может сильно растянуться во времени. Впрочем, к торгам пятницы это имеет слабое отношение. В США выходной, а, значит, активность на рынках будет ниже обычного", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Отечественные индексы стартуют вблизи уровней закрытия накануне, полагает аналитик.

В пятницу в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС, но сильные движения в течения дня маловероятны — активность нерезидентов может быть низкой из-за выходного в США, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Данные технического анализа пока не позволяют диагностировать выход из консолидации по индексу РТС, в то же время указывает он.

ВАЛЮТА

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон, также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Так, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где преобладают продажи, что привело к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 42,7 доллара за баррель, обращает внимание аналитик. При этом умеренное укрепление валют развивающихся стран поддержит рубль, в то же время добавляет он.

На его взгляд, покупки в российской валюте в начале сессии могут преобладать, однако существенного роста от нее ожидать не стоит. Так, в начале сессии доллар снизится в район 70,4 рубля, после чего американская валюта может перейти в боковое движение у достигнутых уровней, прогнозирует Зварич.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает укрепления рубля против доллара на открытии торгов до уровня 70,3 рубля и дальнейшего движения в диапазоне 70,05 — 70,55 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в четверг завершили день ростом на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США, которая превзошла ожидания, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,14-0,26%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,57%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 1,3%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,01%.

Стоимость нефти опускается на 0,83% — до 42,78 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,01% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1237 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ поднялся в четверг на фоне позитивных внешних сигналов. Рост котировок нефти и ощутимое повышение западных фондовых индексов поддержали увеличение стоимости российских биржевых активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 1,66%, до 2788,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,94%, до 1248,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 73 копейки — до 70,55 рубля, евро — на 67 копеек, до 79,33 рубля, следует из данных Московской биржи.