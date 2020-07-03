ОФЗ: снижение доходностей
На открытии вчерашних торгов кривая ОФЗ сместилась вниз на 7–12 бп вслед за восстановлением рубля, но позднее рынок частично растерял достигнутые уровни, закрывшись всего на 4–8 бп ниже уровней доходности вторника. В результате доходности остались на 10–15 бп выше уровней понедельника. Среди выпусков с фиксированным купоном лучший результат показали 4-летний ОФЗ-26222 (YTM 5%) и 6-летний ОФЗ-26226 (YTM 5,35%), потерявшие в доходности по 8 бп. Ближний сегмент кривой закрылся практически без изменений. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 33 млрд руб. против 59 млрд руб. во вторник. На этот раз наиболее активно торговался 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,18%), объем сделок с которым составил 7,4 млрд руб. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единое направление отсутствовало: 10-летние облигации Индонезии, Мексики, Бразилии, Польши и Колумбии снизились в доходности на 3–6 бп, в то время как доходности долгосрочных облигаций ЮАР и Филиппин выросли на те же 3–6 бп.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200703/831719728.html