На открытии вчерашних торгов кривая ОФЗ сместилась вниз на 7–12 бп вслед за восстановлением рубля, но позднее рынок частично растерял достигнутые уровни, закрывшись всего на 4–8 бп ниже уровней доходности вторника. В результате доходности остались на 10–15 бп выше уровней понедельника. Среди выпусков с фиксированным купоном лучший результат показали 4-летний ОФЗ-26222 (YTM 5%) и 6-летний ОФЗ-26226 (YTM 5,35%), потерявшие в доходности по 8 бп. Ближний сегмент кривой закрылся практически без изменений. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 33 млрд руб. против 59 млрд руб. во вторник. На этот раз наиболее активно торговался 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,18%), объем сделок с которым составил 7,4 млрд руб. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единое направление отсутствовало: 10-летние облигации Индонезии, Мексики, Бразилии, Польши и Колумбии снизились в доходности на 3–6 бп, в то время как доходности долгосрочных облигаций ЮАР и Филиппин выросли на те же 3–6 бп.