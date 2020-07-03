По оценкам Watcom Group, трафик в московских торговых центрах в июне был на 33,6% ниже уровня годичной давности. В Санкт-Петербурге показатель снизился на 60% г/г, поскольку городские власти разрешили посещение только тех магазинов, который имели вход с улицы.

В Москве магазины непродовольственных товаров в торговых центрах возобновили работу 11 июня, при этом росту трафика способствовало открытие ресторанных двориков и отдельных заведений общественного питания. После планирующегося с 15 июля открытия кинотеатров трафик вполне может достичь уровней годичной давности. В Санкт-Петербурге ограничения снимаются относительно медленно: торговые центры остаются по большей части закрытыми до конца июля, в них разрешено работать только продовольственным магазинам и аптекам; с 15 июня возобновили работу фотоуслуги, магазины бытовой техники и мебельные магазины; с 25 июня стали доступны стоматологические кабинеты и неосновные медицинские услуги в поликлиниках; с 29 июня работают летние террасы кафе, детские сады и салоны красоты.

По данным Watcom, магазины одежды и обуви опережают другие сегменты, показывая восстановление трафика на 73% г/г, а в отстающих оказались магазины косметики, где трафик упал на 65% г/г (в центральных районах) из-за запрета на опробование косметической продукции, а также смещения приоритетов покупателей в пользу товаров первой необходимости. Что касается анализируемых нами компаний, Детский мир за первые 11 дней июня увеличил продажи на 32% г/г, при этом главным фактором поддержки стал отложенный спрос после снятия ограничений. В ближайшей перспективе нас интересует динамика потребительских расходов, частота посещения торговых центров покупателями с учетом санитарно-эпидемиологических условий, а также риски, связанные с потенциальной новой волной эпидемии.