Участники денежного рынка не уверены в том, что Банк России примет решение снизить ключевую ставку на июльском заседании на 50 базисных пунктов — до 4% годовых. Аналогичным образом рынок в настоящий момент не заложил в цены сокращение ставки на 0,5% к концу текущего года.

В настоящий момент спреды коротких (FRA 3×6) и длинных (FRA 9×12) форвардных соглашений о процентной ставке сузились, сблизившись в районе 33 — 38 процентных пунктов. При этом в начале текущей недели рынок подразумевал, что ключевая ставка может быть снижена на 50 б.п. в июле и с высокой, но не 100-процентной вероятностью остаться на уровне 4% до конца года.

Теперь же ценообразование подразумевает возможность снижения ключевой ставки в июле на 25% и относительно высокую вероятность сокращения до конца декабря еще на 25 б.п.

Изменения в рыночную диспозицию вполне могла внести активация разговоров о возможных новых санкциях к РФ. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне призвала «незамедлительно» ввести санкции к РФ после появления в СМИ сообщений о том, что Россия предлагала вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане. Президент США Дональд Трамп сказал, что никогда не слышал от разведки о чем-то подобном, отметил, что многие в разведывательном сообществе сомневаются в этих сведениях, а также назвал тему «фабрикацией», организованной его противниками. Нэнси Пелоси назвала реакцию Трампа на сообщения о России нарушением служебного долга, а сенатор Боб Менендес предложил поправку в проект закона об обороне, которая потребовала бы, чтобы администрация Трампа вводила санкции в отношении президента России высокопоставленных правительственных чиновников, причастных к действиям против сил США или союзных войск в Афганистане.

На фоне подобных разговоров мы могли наблюдать рост стоимости 5-летних CDS на Россию, которые во вторник достигали 113,5 б.п., что является максимумом с августа 2019 г. Однако к настоящему моменту показатель снизился и пытается вернуться ниже 100 б.п., где и находился большую часть времени с сентября.

На фоне сокращения ожиданий по снижению ключевой ставки в несколько ином ключе выглядит обнародованный во вторник план Минфина по размещению ОФЗ на III квартал на уровне 1 трлн рублей. Напомним, по итогам II квартала ведомство разместило среди инвесторов ОФЗ на 1,10 трлн рублей, хотя квартальный план был 600 млрд рублей. Однако в этом периоде драйвером мощного спроса на рублевый госдолг были как раз ожидания снижения ключевой ставки до 4,5%.

Планы Минфина на III квартал остаются крайне амбициозными. Ведомство вполне закономерно хочет воспользоваться наиболее выгодной конъюнктурой рынка для привлечения средств в бюджет по низким ставкам. В случае же если конъюнктура рынков будет ухудшаться, можно быть уверенным в том, что Минфин не станет пытаться разместить весь заявленный объем во что бы то ни стало. Российский бюджет не имеет острых потребностей в дополнительном финансировании из-за наличия объемных резервных фондов. При ухудшении условий размещений Минфин скорее будет стараться сохранять выгодные уровни доходностей.

И все же план Минфина выглядит выполнимым на фоне сохраняющейся положительной реальной доходности. Кстати, вчера на сайте Банка России был опубликован краткий отчет по опросу населения в отношении инфляционных ожиданий в июне: инфляционные ожидания россиян в перспективе месяца снизились, в перспективе на года не претерпели заметных изменений. C учетом текущих тенденций ЦБ прогнозирует, что инфляция по итогам 2020 г. сложится в нижней части прогнозного диапазона 3,8–4,8%. Это позволяет снизить ключевую ставку на 50 б.п., несмотря на текущие ожидания денежного рынка. Хотя мы ранее отмечали, что риск новых санкций в отношении РФ не заложен в российские активы. Если такой риск будет материализовываться, это может повысить рыночную турбулентность и внести коррективы в текущую картину, пока предполагающую, что дно в смягчении цикла ДКП еще не достигнуто.