По данным Росстата, прирост индекса потребительских цен с 23 по 29 июня составил 0.0% н/н после прироста в 0.1% н/н в течение двух предыдущих недель. Годовая оценка инфляции на этом фоне откатилась до 3.18% г/г, а прирост цен с начала года стабилизировался около 2.6% (2.5% на сопоставимой неделе годом ранее).

В составе потребительской корзины заметно выросли цены на некоторые продукты питания: куриное мясо (+0.6% н/н), мука и рис (+0.3% н/н), гречка (+0.2% н/н). Такому росту противодействовало падение цен на яйца (-0.5% н/н) и рыбу (-0.2% н/н). Несмотря на разнородную динамику сезонных овощей и фруктов: картофель (+3.9% н/н), (яблоки +3.2% н/н), лук и помидоры (-3.3% н/н), огурцы (-2.2% н/н) – цены на плодоовощную продукцию также показали неожиданно быстрый рост (+1.4% н/н).

Рост цен на бензин и дизель немного замедлился до 0.1% н/н и, вероятно, продолжит корректироваться в июле по мере перенаправления экспорта сырья на внутренний рынок с 1 июля.

В моменте нулевой темп прироста недельной инфляции вызывает некоторые сомнения: стагнация цен на непродовольственные товары и регулируемые цены на услуги потенциально могут сдерживать наблюдаемый прирост цен на продукты питания. Однако с 1 июля предстоит очередной раунд индексации тарифов ЖКХ. Для годовой оценки это не станет сюрпризом из-за эффекта базы, но может подтолкнуть рост опросных индикаторов населения (краткосрочные и среднесрочные ожидания) и снизить готовность Банка России на дальнейшее смягчение процентной политики «решительными» шагами.