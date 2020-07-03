Как заявил вчера заместитель министра финансов Владимир Колычев, бюджетный дефицит по итогам этого года может достичь 5% ВВП в том случае, если правительство профинансируетвсе антикризисные меры, доведя расходы бюджета до 23 трлн руб. при предположении, что бюджетные доходы составят примерно 18 трлн руб. Хотя в части оценки доходов бюджета мы разделяем мнение Минфина, столь агрессивный прогноз по расходам стал для нас большим сюрпризом. Пока по ряду причин мы все же придерживаемся более умеренных ожиданий по расходам и считаем, что они будут находиться на уровне 20,5 трлн руб.

Во-первых, главное объяснение Минфина, которое стоит за скачкообразным ростом расходов, связано с реализацией недавно подготовленного пакета помощи в размере 5 трлн руб., рассчитанного на два года: тем не менее, большая часть мер, которые были включены в этот план, уже были учтены в бюджетных расходах. Наиболее наглядные примеры – это заложенные в пакет помощи расходы на инфраструктурное строительство и на мероприятия в области импортозамещения, предусмотренные планом нацпроектов.

Во-вторых, в случае, если расходы в этом году составят 20,5 трлн руб., цена на нефть, балансирующая бюджет, уже составит $67/барр.(так как примерно 1 трлн руб. из ожидаемых доходов на уровне 18 трлн руб. в реальности есть не что иное как трансферт из ФНБ); исходя из представленного вчера прогноза по расходам Минфина в размере 23 трлнр уб., цена на нефть, балансирующая бюджет, соответствует примерно$80/барр.,что мы считаем крайне высокой ценой. Коротко говоря, на наш взгляд, правительство не готово расходовать деньги с такой щедростью – мы считаем, что реальный план заключается в том, чтобы сохранить контроль над расходной частью.

Важное соображение, которое следует иметь в виду, заключается в том, что региональные выборы в сентябре 2020 г. могут усилить временное давление на расходы, однако мы ожидаем, что этот фактор скорее спровоцирует временное увеличение расходов в 3К20, чем вызовет долгосрочное повышение федеральных обязательств. В целом в данный момент мы считаем, что заявления Минфина скорее являются вербальной интервенцией с целью поддержки настроения в экономике, чем решением стимулировать рост расходов.