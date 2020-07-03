По итогам всего 2020 года цены в России вырастут на 3,6%
За неделю, завершившуюся 29 июня, темпы роста потребительских цен в России опустились до нуля. По итогам двух предыдущих недель фиксировалась инфляция на уровне 0,1%, т. е. с 1 по 29 июня цены выросли в общей сложности на 0,2%. При этом среднесуточная инфляция снизилась до 0,002%; для сравнения, по итогам предыдущей недели она составила 0,014%. Недельная инфляция подвержена довольно сильной волатильности — на нее могут влиять многие факторы, поэтому на основании одной оценки сложно сделать однозначный вывод о том, наблюдается ли изменение тренда или это однократное явление. Впрочем, текущее замедление роста цен, возможно, обусловлено началом сезонной дезинфляции, связанной с летним поступлением на рынок продукции нового урожая.
В июне 2019 года темпы инфляции были стабильны, поэтому годовая инфляция вполне может ускориться до 3,2-3,3% (в зависимости от округления). Это вполне соответствует нашим прогнозам, которые предполагают, что по итогам всего 2020 года цены вырастут на 3,6%.
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