Крупнейшие компании продолжают отказываться от рекламы в Facebook после призыва Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League, ADL) бойкотировать социальную сеть. Участники ADL обвиняют компанию Цукерберга в том, что она не желает оперативно удалять контент с экстремистскими проявлениями. В список компаний, присоединившихся к бойкоту, вошли представители всемирно известных брендов: Coca-Cola, Unilever, Reebok, Adidas, Ford, Microsoft, Puma, North Face, Starbucks, Levi Strauss, HP, Verizon, Diageo, Honda и многие другие.

Facebook попала в действительно сложную ситуацию. С одной стороны, удалив пост Дональда Трампа об акциях протеста, она могла столкнуться с потоком критики, подобным тому, который обрушился на Twitter. С другой — она теряет часть рекламных доходов. Компания решила пожертвовать частью своей капитализации и незначительной долей рекламных доходов. Марк Цукерберг заявил, что в скором времени ожидает возвращения всех этих рекламодателей на платформу. Позиция, при которой социальная сеть отказывается менять подходы к модерации контента, продиктована убеждениями главы компании. «Мы не собираемся менять нашу политику или подходы к чему-либо из-за угрозы небольшому проценту нашего дохода», — пояснил CEO Facebook.

Тем не менее Facebook готов к переговорам, так как в бойкоте приняли участие уже 600 брендов. Глава компании согласился встретиться с правозащитниками и выработать общую позицию. С точки зрения Цукерберга, перед ним стоит репутационная, а не финансовая проблема.

Мы не считаем, что бойкот продолжит набирать силу. Доходы от рекламы в 2019 году сформировали 99% выручки компании, составившей $70,7 млрд. Размещение рекламы на автоматических аукционах позволит доразместить объявления, цены на которые будут ниже.

Акции почти отыграли резкое падение 26 июня и вновь приблизились к историческим максимумам. Наша целевая цена — $258.