"Аэрофлот" еще не распрощался со среднесрочным повышением
В лидерах роста к середине сессии пребывали привилегированные акции Мечела (+2,91%) и гдр X5 Retail Group (+2,27%). В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (-5,03% и —3,63% соответственно) и котировки Аэрофлота (-1,13%).
Мечел получил поддержку от новостей о намерении компании выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 3,48 руб. на бумагу. Кроме того, акционеры Мечела одобрили сделки по реструктуризации корпоративного долга.
Акции Башнефти упали после закрытия реестра для получения дивидендов за 2019 год.
Аэрофлот шел вниз после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за прошлый год – решение было ожидаемым, но оптимизма бумагам не добавило.
С технической точки зрения акции Аэрофлота расположены у важной краткосрочной и среднесрочной поддержки 78 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), от способности удержать которую может зависеть динамика бумаг в ближайшие недели. ADX недельного графика указывает на то, что Аэрофлот по-прежнему не распрощался со среднесрочным восходящим трендом и, значит, шансы на восстановление от поддержки у него все еще есть. При позитивном сценарии можно ожидать отскока бумаг к ближайшим сопротивлениям 85 руб. и 90 руб. При пробое 78 руб. котировки, однако, рискуют опуститься к 70 руб, а далее пойти к мартовским минимумам, в район 50-60 руб.
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