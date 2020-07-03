Акции Tesla завершили неделю выше $1200, превзойдя самые высокие таргеты аналитиков рынка. Причиной для взлета котировок стали предварительные данные по продажам за второй квартал. С апреля по июнь Tesla поставила потребителям 90,65 тыс. электромобилей при консенсусе в диапазоне 72-83 тыс. единиц. Результат выглядит особенно впечатляющим, если учесть, что полквартала основная производственная площадка компании в Калифорнии была закрыта на карантин. По сравнению с январем-мартом, когда никаких ограничений еще не было, продажи увеличились на 2,5% (+2250 авто).

Акции компании на фоне этих новостей вплотную подошли к отметке $1250, в моменте прибавляя около 10%. Позднее последовал откат, но к закрытию рост составил 8% и котировки оказались на новом абсолютном максимуме. Основатель компании Илон Маск не сдержал эмоций и опубликовал несколько твитов. Он предложил недоброжелателям и скептикам, включая Комиссию по ценным бумагам «сшить красные атласные шорты», намекая на то, что «шортисты» и прочие сторонники теории «пузыря» в акциях Tesla теперь морально раздавлены.

С начала года акции автопроизводителя подорожали на 180%. Для крупной компании с капитализацией более $200 млрд это феноменальный результат. Историческое значение данного события подчеркивает то, что в минувший четверг на рынке не осталось ни одного инвестиционного банка или компании, чей таргет по акциям Tesla не был бы превышен. Иначе говоря, корпорация Маска сломала привычные представления о том, как быстро может расти бизнес и его капитализация. Что удивительно, Tesla сохраняет драйверы для дальнейшего роста. После публикации данных по продажам в СМИ появилась информация, что компания только сейчас отменила сокращенную рабочую неделю. Об этом говорится в рассылке департамента персонала Tesla. Таким образом, рекордные объемы реализации были достигнуты при неполной загрузке мощностей. Есть все основания ожидать, что третий квартал зафиксирует абсолютный рекорд продаж. На сегодня лучший результат остается за четвертым кварталом 2019 года, когда было поставлено 112 тысяч автомобилей.

В таких условиях крайне сложно строить прогнозы по дальнейшему движению акций Tesla. Технически и фундаментально бумага перегрета. Но если смотреть на рынок электрокаров более широко, то он еще очень далек от насыщения. В течение ближайших пяти лет при текущей динамике продажи могут вырасти более чем в пять раз – со $120 млрд до $570 млрд. Доля поставок Tesla – по крайне мере на первой стадии электротехнической революции – составит до четверти. Это сулит рост выручки с нынешних $24-26 млрд до $110-120 млрд. При таком положении дел к 2025 году стоимость Tesla будет стремиться к $1 трлн.