Торги в пятницу, в отсутствие празднующих День независимости США, завершились без особых сюрпризов: основную погоду на рынке в тот день сделала статистика по индексам деловой активности в секторе услуг, вполне ожидаемо продемонстрировавшая постепенный выход большинства крупнейших государств мира из режима карантина, и возвращения к нормальному уровню потребления. И если Европе до полного восстановления еще далеко, то Китай приятно удивил, показав рост данного индикатора до рекордных уровней начиная с 2010 г. Соответствующим образом и протекали торги: в азиатско-тихоокеанском регионе позитивно, в Европе — негативно.

В России основной новостной фон формировали сообщения компаний по грядущим дивидендам. Большинство пока или вовсе воздерживаются от выплат, или существенно их снижают, или платят дивиденды только по привилегированным бумагам. В итоге пятничные торги завершились без каких-либо потрясений: индекс Мосбиржи прибавил 0,46%, а долларовый индекс РТС из-за существенного ослабления рубля потерял 1,05%. Наибольший рост в течение дня показали «Юнипро» (+2,74%), префы «Мечела», что неудивительно, если учесть, что дивиденды по ним выплачены будут, (+2,49%), «Полюс» (+2,39%), ГДР «Пятёрочки» (+2,13%), ТГК-1 (+1,93%) и «РУСАЛ» (+1,91%). Сильней других снизились «Башнефть» (−5,00% в префах и −3,47% в обычке), «ФосАгро» (−1,37%), «Распадская» (−1,33%), «Аэрофлот» (−0,96%) и «Сургутнефтегаз» (−0,90%).

Стоимость нефти, еще в четверг вечером консолидировавшаяся в боковом движении, так в нем и осталась. Наблюдающаяся на сырьевых рынках волатильность хотя и имеет место быть, но весьма незначительна. Цены на углеводороды держатся в достаточно стабильном коридоре в ожидании новостей от Саудовской Аравии, грозившей Анголе и Нигерии новыми ценовыми войнами. Ситуация интересна тем, что если саудиты опять начнут демпинговать, то сильнее всего от этого пострадают США, Россия и сама Саудовская Аравия. Ангола и Нигерия если и понесут потери, то не столь существенные.

Рубль, существенно упавший в пятницу несмотря на достаточно стабильную нефть, так все выходные и просидел на новых уровнях, не рискуя уходить с них далеко ни вверх, ни вниз. Инвесторы пока достаточно осторожно относятся в нашей валюте, к тому же и существенно снизив интерес к государственным облигациям. Пара последних аукционов по размещению ОФЗ оказалась не совсем удачной, что лишний раз свидетельствует о том, что никто пока не спешит рисковать. Так что в рубле мы сейчас наблюдаем консолидацию на фоне минимального уровня волатильности.

Сегодня днем Германия отчитается по объемам производственных заказов и индексу деловой активности в секторе строительства IHS Markit. Данные по деловой активности в строительном секторе представит и Британия. ЕС опубликует цифры по объемам розничных продаж. США представят данные по деловой активности в секторе услуг, индексу занятости в непроизводственном секторе и индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы ISM. В России реестры для получения дивидендов закроют «Энел Россия» и МТС, а для участия в ГОСА — «Центральный Телеграф».

Фьючерсы на основные американские индексы также растут в пределах 1,1—1,3%. Негативного фона или неприятных новостей не наблюдается, так что можно ожидать, что на российских фондовых биржах старт торгов будет удачным.