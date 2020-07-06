В пятницу рублевые цены высоколиквидных бумаг в среднем повысились. Так, Полюс (PLZL) подорожал на 2.0%, Северсталь (CHMF) – на 1.7%, НЛМК (NLMK) – на 1.5%, Норникель (GMKN) – на 1.3%. Тем временем индекс РТС, рассчитываемый по ценам в долларах США, закрылся в минусе – расхождение в динамике объясняется ослаблением рубля на валютном рынке, которое, в свою очередь, можно объяснить сокращением ликвидности из-за выходного в США в сочетании с сохранением рисков, связанных с пандемией и с возможностью расширения международных санкций в отношении РФ.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Мегионнефтегаза (MFGS) подорожали на 7.1%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 3.9%, ДЭК (DVEC) – на 3.2%, Юнипро (UPRO) – на 2.7%.

В пятницу торги в США не проводились по случаю Дня независимости, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы в пятницу закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС – участники рынка, судя по динамике азиатских фондовых индексов и фьючерсов на индексы США, рассчитывают на положительный эффект мер стимулирования экономики, принимаемых в крупных странах.

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне признаков восстановления «спроса на риск» на мировых рынках.