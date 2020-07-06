Неделя завершилась ростом. Большинство бумаг закрылось на положительной территории. Индекс Мосбиржи достиг 2800 п. Лидерами роста стали акции Юнипро (+2,74%). Аутсайдерами на фоне закрытия реестра на дивиденд стали префы Башнефти (-5,00%). Пара USD/RUB закрылась выше 71 на фоне геополитических новостей.

Банковский сектор вне опасности. Рынок насторожил обзор одного из инвестбанков о росте просроченной задолженности на 1,5 трлн руб. Однако, данный рост обусловлен, прежде всего, COVID-19. По данным Sberindex, деловая активность восстановилась в большинстве секторов на 80-100% от прежнего уровня. Таким образом, большая часть задолженности может быть реструктуризировано. При отсутствии новой волны коронавируса и жестких карантинных мер по борьбе с его распространением, потери банковского сектора могут составить 30 млрд руб. недополученной прибыли, а объем безнадежных ссуд на списание не превысит 400 млрд руб., причем 2/3 резервов на потери уже начислено.

Минфин привлечет 1 трлн руб. в ОФЗ. Денежная масса с начала года выросла на 2%, за год – на 13%. Эмиссия ОФЗ и госсубсидии по нашей оценке к росту денежной массы до 59 трлн руб. к концу года, прирост составит 14% в годовом выражении. На фоне падения ВВП на 4-6% опережающий рост денежной массы увеличивает девальвационные риски. Однако, на горизонте 6 мес. нет триггеров, которые могли бы запустить инфляцию, темпы роста и объем денежной массы в ВВП недостаточны для этого. Мы полагаем, что при отсутствии внешних шоков уровень инфляции не превысит 5% до конца года.

Торговая идея: ММК (+0,92%), спекулятивная покупка, цель – 42,50. Техническая картина складывается в пользу роста после отбоя от предыдущего локального минимума. По итогам 3 квартала компания может не отказываться от дивиденда.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 70,50-71,50 в паре USD/RUB, 2750-2800 по индексу Мосбиржи.