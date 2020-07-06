В последние сессии, на фоне макроэкономической статистики, показавшей восстановление деловой активности во многих странах быстрее ожиданий, мировые рынки смогли возобновить восходящее движение, несмотря на сохраняющиеся риски. Однако в рамках предстоящей недели продажи могут вновь активизироваться.

Одним из основных факторов риска для мировых площадок остается ситуация с пандемией коронавируса. И если инвесторам удавалось игнорировать активное распространение коронавируса в Латинской Америке и Индии, то новые пики по количеству заболевших в сутки в Штатах могут стимулировать восстановление карантинных мер в США, что окажет негативное влияние на деловую активность, а значит и на темпы восстановления американской экономики. Плюс к этому, существуют опасения относительно аналогичного сценария в Европе. В результате, коронавирус вновь вернется в развитые экономики. Данный фактор будет способствовать ухудшению отношений инвесторов к рисковым активам и их снижению.

Также актуальной продолжает оставаться тема отношений между США и Китаем. Штаты имеют широкий набор претензий к Китаю, в частности по распространению коронавируса в мире и закону о безопасности Гонконга. При этом, они требуют соблюдения первой фазы торгового соглашения, параллельно предпринимая усилия по введению санкций. Сложившаяся ситуация несет на себе риски ухудшения торговых взаимоотношений между странами. В этом случае темпы восстановления мировой экономики после коронавируса будут поставлены под сомнение, что заставит инвесторов пересмотреть отношение к высокорисковым активам.

При этом в рамках предстоящей недели объем важной макроэкономической статистики будет небольшим. Выделим данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, число первичных заявок на пособие по безработице и индекс цен производителей в США.

Отметим, что настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать, как позитивные. Активно растут индексы в Азии, где лидером выступает китайский Shanghai Composite, прибавляющий порядка 4,8%. Фьючерсы на основные американские индексы поднимаются в пределах 1,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на фундаментальную слабость рынка энергоносителей, пытается закрепиться выше 43 долларов за баррель.

Учитывая рост внешних фондовых площадок и ситуацию на рынке энергоносителей сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи сделать существенный шаг в сторону уровня 2850 пунктов. Однако попытка пробоя данной отметки встретит активизацию продаж, что в рамках сегодняшней сессии можеьт удержать рынок в диапазоне 2800-2850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов рубль получит поддержку, как со стороны цен на нефть, так и от укрепления валют развивающихся стран. В результате, он предпримет попытку отыгрыша части потерь пятницы, что уже на открытии может вернуть пару доллар/рубль в район 71 рубля. При этом в ходе сессии американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 70-75 рублей. Отметим, что даже в случае дальнейшего улучшения внешней конъюнктуры, вряд ли доллар отступит под нижнюю границу данного коридора.