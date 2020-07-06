Индекс МосБиржи завершал предыдущую неделю незначительным ростом около уровня 2800 п. Пятничные торги характеризовались падением торговой активности участников, что во многом было обусловлено выходным днем в США.

Среднесрочная картина по российскому рынку по-прежнему отражает преимущественно боковую динамику. Индекс МосБиржи консолидируется в пределах 150 пунктов с середины мая. Какой-то единой устойчивой тенденции не наблюдается, причем это касается большинства отраслевых индексов. В этом плане выделяется лишь потребительский сектор, который в последние недели уверенно растет.

Вместе с тем чуть лучше выглядят акции компаний средней и малой капитализации. Соответствующий индекс к текущему моменту вышел на нулевой результат изменения с начала года, тогда как индекс голубых фишек все еще в минусе на 10% относительно декабрьских значений. Опережающая динамика менее ликвидных бумаг —регулярное явление в условиях, когда в целом рынок топчется на месте. Инвесторы в поисках более перспективных бумаг обращают внимание на второй эшелон.

Если сравнивать российский рынок с другими развивающимися площадками, то в последние дни наш рынок начал отставать. Соотношение котировок индекса РТС и MSCI Emerging Markets плавно снижается. Развивающиеся рынки уверенно растут три сессии подряд.

Одним из факторов слабости РТС является ослабление рубля. По индексу МосБиржи более позитивная динамика. Несмотря на относительно спокойный внешний фон, курс USD/RUB поднялся с 68,5 до 71,5. При этом цены на нефть все это время оставались около $40, а индекс доллара (USD против 6 ключевых валют) был в боковике. То есть фактор снижения рубля основан преимущественно на внутренних драйверах.

Одна из причин в том, что на прошлой неделе продолжилось снижение российских гособлигаций. А в пятницу даже произошло ускорение распродаж по ОФЗ. Индекс гособлигаций (RGBI) постепенно отступает от установленных в мае исторических максимумов. Инвесторы могут фиксировать позиции, опираясь на мнение о том, что цикл снижения рублевых ставок близок к завершению.

По индексу МосБиржи техническая картина пока не меняется. Необходимо дождаться выхода из бокового диапазона. Границы этого коридора сейчас расположены на 2700 и 2850 п. Внутренних драйверов для выхода наверх может быть недостаточно. Необходима поддержка со стороны внешних факторов.

Сегодня с утра внешний фон располагает к открытию торгов на положительной территории. Среди ликвидных бумаг позитивная техническая картина складывается в обыкновенных акциях Сбербанка, МТС, Юнипро.

Сегодня с открытия торгов ожидается дивидендный гэп в акциях ТГК-1. Он может быть около 7%.

Также на неделе пройдет целый ряд дивидендных отсечек в крупных компания. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров по Мосэнерго. Во вторник — у МТС и Энел Россия. В среду — у Лукойла, Детского мира, НКНХ и ОГК-2. В четверг — у НЛМК и АЛРОСА.

Расчетные потери индекса МосБиржи за счет дивидендных гэпов этих компаний могут составить примерно 25–30 пунктов или около 1%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,8%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля поднимаются на 0,3% и находятся около уровня $42,9.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти чуть выше уровня закрытия пятницы.



