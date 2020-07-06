Начало недели на российском рынке акций будет позитивным. Американские фьючерсы прибавляют более 1,5%, выше 43 долларов за баррель торгуется нефть. На таком фоне ждем сильного открытия российских акций с пробитием верхней границы боковика 2810 пунктов.

Лучше рынка обещают быть прежде всего акции Сбербанка и нефтянки. На фоне сильного роста мировых цен на никель должен продолжить отскок после распродаж и «Норникель».

В небольшую коррекцию на фоне снижения золота уйдут бумаги «Полюса» и «Полиметалла», которые стоит подбирать на просадках на среднесрочный период.

Не исключено, что пробой Индексом Мосбиржи вверх боковика вызовет срабатывание стопов, что придаст дополнительные силы росту. Но пока есть сильные сомнения, что наш рынок сумеет удержаться выше 2810 пунктов и начать полноценный подъем. Смену настроений на американских площадках мы видели очень часто. Поэтому все-таки пока рекомендуем придерживаться спекулятивной тактики торговли.

Стоит отметить, что на этой неделе пройдут отсечки реестров по таким бумагам, как «Лукойл», МТС, «Алроса» и НЛМК. Дивидендные гэпы будут сильно портить общую картину, и нет оснований полагать, что они будут закрываться столь же быстро, как и в предыдущие годы.

Общий позитив вызовет укрепление рубля: с утра на малоликвидном рынке Форекс пара доллар-рубль пытается сверху вниз уйти под отметку 71. Однако мощная поддержка на уровне 70 руб за доллар устоит без всяких сомнений.

Сегодня Лондон огласит список лиц, в отношении которых будут введены санкции по старому и во многом высосанному из пальца «делу Магницкого». Пока это лишь тревожный звонок, говорящий о том, что санкционные риторика в отношении России в ближайшее время может быть усилена. Санкционные риски вкупе с низкой ценой на нефть и снижением объема ее экспорта являются главными угрозами для российской валюты. Поэтому покупать рубль мы рекомендуем лишь спекулятивно.

Не видим пока и шансов для нефти закрепиться выше 44 долларов за баррель.

Глава Минэнерго РФ Александр Новая ранее говорил, что в июле мировой рынок может столкнуться с дефицитом предложения нефти. Возможно, это и произойдет, но не следует забывать об огромных запасах, накопленных в апреле в период ценовой войны. Поэтому открытие спекулятивных шортов по нефти при ее приближении к отметке 44 доллара за баррель выглядит оправданным.