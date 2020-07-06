Рынок акций и рубль подрастут на улучшении внешнего фона
Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале первых торгов недели на улучшении настроений глобальных игроков, рост цен на нефть и позитив на азиатских биржах поддержат спрос на рублевые активы.
ПРОГНОЗЫ
Эти факторы в начале торговой сессии позволят индексу Мосбиржи сделать существенный шаг в сторону 2850 пунктов, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
Возможно и некоторое повышение по индексу РТС, предполагает Антон Старцев из ГК "Олма". "Участники рынка, судя по динамике азиатских фондовых индексов и фьючерсов на индексы США, рассчитывают на положительный эффект мер стимулирования экономики, принимаемых в крупных странах", — говорит он.
"Сегодня американский доллар будет слабее рубля на фоне восстановления нефтяных котировок утром. Дополнительную поддержку национальной валюте могу оказать на этой неделе покупки рублей иностранными инвесторами для участия в аукционе Минфина, который состоится 8 июля, и продажи иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный"
Аналитик прогнозирует укрепление рубля на открытии торгов понедельника до уровня 71,05 рубля за доллар. В течение дня пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 70,65-71,15 рубля.
Старцев также считает, что в начале торгов возможна коррекция доллара вниз на фоне признаков восстановления спроса на риск на мировых рынках.
ВНЕШНИЙ ФОН
Основные европейские фондовые индексы в пятницу заметно снизились, причем в Лондоне падение составило 1,4%. Обеспокоенность темпами распространения коронавируса отбила у трейдеров аппетит к риску, несмотря на позитивную макроэкономическую статистику.
Утром в понедельник фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 1,11-1,31%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также преимущественно в значительном плюсе. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 5,43%, гонконгский индекс Hang Seng Index – на 3,4%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,81%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,71%.
Нефть марки Brent дорожает на 0,93% — до 43,2 доллара за баррель.
Курс евро поднимается на 0,39% — до 1,129 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Рынок акций РФ немного поднялся в пятницу по рублевому индексу Мосбиржи и упал по долларовому РТС на фоне ощутимого ослабления рубля к доллару.
Падение цен на нефть и снижение европейских фондовых индексов оказывали давление на стоимость российских биржевых активов. Рыночная активность при этом была низкой в связи с выходным днем в США перед Днем независимости.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов повысился на 0,46% — до 2801,66 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,05% — до 1235,18 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 82 копейки — до 71,37 рубля, евро — на 96 копеек, до 80,29 рубля, следует из данных Московской биржи.
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