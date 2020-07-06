Цены нефти на прошедшей неделе вместе с другими рынками показали весьма ощутимый рост, лишь немного смазанный консолидацией конца недели на низкой ликвидности рынков по случаю праздника в США. По нефти Брент цены вновь попытались штурмовать зону максимумов средины июля. Рост был и на других рынках, который в конце недели немного приостановился на подступах к максимумам. Особняком в положительной истории держался рубль, который, несмотря на оптимизм рынков и подрастание цен нефти, бодро снижался по отношению к ведущим валютам. Главной причиной слабости рубля были опасения новой волны санкций, особенно по поводу обсуждаемых в США версий о том, что структуры Минобороны РФ платили талибам в Афганистане за убийство американских солдат. Но даже и на таком фоне по российским акциям общий позитив рынков немного перевешивал. Частично мировой "аппетит к риску" был связан с новостями об успешном испытании вакцины от коронавируса. Зримым оптимизмом на рынки повеяло от вышедших данных по рынку труда в США — на прошлой неделе стало известно, что количество новых рабочих мест выросло сильнее прогнозов сразу на 4,8 млн. единиц. Уровень занятости людей в трудоспособном возрасте вырос до 61,5% против 60,8% ранее, а безработица U3 снизилась до 11,1% против 13,3% в предыдущий месяц.

Но все же, несмотря на положительный эффект пришедших новостей, пока ситуация в борьбе с мировой пандемией кардинально не поменялась — динамика заражений в мире находится на максимальном уровне. В мире число заражений уже приближается к 12 млн., а число умерших превысило 0,5 млн. Новости об успешных испытаниях вакцины дарят надежды, но предстоящей победы над пандемией еще далеко. Да и у рынков впереди тревожный месяц, когда начнут подводиться итоги трудного второго квартала, будут выходить отчетные финансовые данные компаний, от которых трудно ожидать особенного позитива. Да и предыдущий рост рынка все настойчивее требует адекватной коррекции.

В то же самое время по вышедшему протоколу предыдущего заседания ФРС, да и по свежим речам ее руководителя стало понятным, что пока регулятор не готов к радикализации поддержки экономики. Новых шагов от ФРС можно будет ждать существенно позднее, да даже и риторика руководителей ФРС может начать меняться только лишь после подведения первых итогов второго квартала. Так что рынки с нетерпением будут ожидать выхода отчетных данных компаний, а затем первых оценок динамики ВВП и других важнейших показателей. Вопрос о переходе регулятора к таргетированию кривой доходности на долговом рынке можно будет всерьез обсуждаться лишь после выборов в США. А пока по складывающейся обстановке рынкам естественнее ждать ухода в коррекцию.

Цены нефти продолжат чутко прислушиваться к тому, как на мировых рынках будет изменяться баланс спроса и предложения. Обнадеживающие новости приходят из Китая. Там после февральского провала на четверть спроса со стороны НПЗ, в последние месяцы все отчетливее прорисовывается тренд на его восстановление. С февральских уровней около 10 Мб/д уже в марте рост переработки составил около 18% и достиг 11,8 Мб/д, а в мае нефтепереработка составила уже 13,6 Мб/д, лишь 0,2 Мб/д не дотягивая до абсолютных максимумов. В июне ожидают новых абсолютных рекордов загрузки НПЗ. В результате страна не только удовлетворила свои потребности, но и стала нетто-импортером нефтепродуктов. Самое приятное для нефтяных компаний было то, что заметную часть поставок нефти на переработку можно было брать из нефтехранилищ, закупки в которые проводились во втором квартале вблизи минимальных цен. На текущий момент накопленные запасы нефти находятся вблизи максимальных отметок. (Заполненность нефтехранилищ Китая, которые отслеживает Ursa Space Systems, достигла рекордных 70%, а в хранилищах на побережье и вовсе было более 80% от максимумов). Теперь можно будет ждать приостановки дальнейшего роста запасов, а со временем их постепенно снижения. В третьем квартале такое перенаправление потоков будет серьезным сдерживающим фактором для роста цен нефти.

Аналогичная картина со временем будет происходить и в США, где как запасы сырой нефти, так и суммарные запасы нефти и нефтепродуктов находятся на максимумах. Последующее расходование запасов позволит демпфировать ожидаемое оживление спроса по случаю прихода пика автомобильного сезона. Правда, в США приход ожидаемого оживления спроса продолжает сдерживаться ограничительными мерами в связи с продолжающейся пандемией. Потребление нефтепродуктов там пока по-прежнему стагнирует. Впрочем, нефтедобыча в США в последние месяцы тоже показала заметное проседание. Напомним, что от максимумов в 13,1 Мб/д добыча в США опустилась до 11 Мб/д. А, судя по провалу числа действующих буровых установок (на прошлой неделе согласно данным Baker Hughes было показано их очередное снижение до 185 шт.), возврат на максимальные отметки добычи будет очень нескоро. Рынки будут продолжать внимательно отслеживать поступающие из США еженедельные оперативные данные по запасам и добыче нефти. В том числе интересно будет узнавать информацию о продолжающемся наращивании стратегических резервов.

Другой интересной для нефти темой на наступающей неделе станет активизирующая подготовка нового раунда обсуждения странами ОПЕК+ дальнейшей тактики действий по ограничениям добычи. По мере приближения 15 июля будут просачиваться в прессу мнения участников ОПЕК+ по поводу предстоящего онлайн заседания. Напомним, что в мае-июне добыча нефти ОПЕК упала до 30-летних минимумов, а страны ОПЕК+ в совокупности обеспечили уход с рынка около 10 Мб/д нефти. В последнее время именно эти меры, а также ускоренные закупки нефти Китаем и снижение добычи в США и некоторых других странах позволяли ценам держаться вблизи приемлемых уровней. Посмотрим на то, как будут развиваться дальнейшие события, а наступающая пятидневка для рынка вновь обещает быть вполне интересной и насыщенной.



