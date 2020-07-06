ЦБ проведет депозитный аукцион тонкой настройки
Регулятор установил щедрый лимит почти в 1,5 трлн руб. На этой неделе заканчивается период усреднения, в течение которого мы видели достаточно необычную динамику корсчетов. В течение почти трех недель уровень корсчетов банков в ЦБ оставался ниже необходимого для выполнения обязательных резервных требований. Сначала это можно было объяснить ожиданиями снижения ключевой ставки, но и после того как она была снижена, на корсчетах сохранялся дефицит средств. Лишь в середине прошлой недели на фоне роста поступлений по бюджетному каналу корсчета превысили необходимое значение, ставки на межбанковском рынке резко снизились. Мы оцениваем избыток средств на корсчетах в 560 млрд руб., такой профицит ликвидности можно рассматривать как достаточный аргумент для проведения депозитного аукциона тонкой настройки, а вот столь высокий лимит (1,49 трлн руб.), установленный на сегодняшнем аукционе, – своего рода неожиданность, складывается впечатление, что ЦБ стремится полностью ликвидировать навес избыточной ликвидности и добиться возвращения ставок на межбанковском рынке к уровню ключевой ставки. При этом мы полагаем, что предложение со стороны банков останется значительно ниже лимита. Завтра Банк России, вполне вероятно, снова выйдет с депозитным аукционом тонкой настройки, но лимит может остаться практически неизменным.
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