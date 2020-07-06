Потребление домохозяйств оказалось главным драйвером роста ВВП в первом квартале 2020 года
Согласно первой оценке Росстата ВВП за 1К20 методом использования доходов, потребление домохозяйств оказалось главным драйвером роста ВВП на 1,6% г/г в 1К20. Частное потребление, т.е. потребление домохозяйств выросло на 3,3% г/г в 1К20, превысив рост на 2,5% г/г по итогам 2019. К сожалению, другие компоненты ВВП по структуре использования оказались слабыми. Валовое накопление капитала выросло всего на 1,8% г/г, немного ускорившись с 1,5% г/г за 2019 г., что мы считаем негативным сюрпризом, учитывая планы нового правительства обеспечить рост, в основе которого лежат инвестиции. Экспорт, вклад которого составлял примерно треть в рост ВВП до 201 9, продолжал снижаться в 1К20, сохраняя слабость, появившуюся в 2019 г., и снизился на 3,4% г/г в 1К20. В целом мы считаем представленные данные негативным сигналом, так как в основе российской модели роста по —прежнему лежит потребление, и относительно сильный рост ВВП в 1К20 все еще не отражает улучшение инвестиционного тренда; данные за 1К20 указывают на то, что, учитывая усиление неопределенности в связи с пандемией, инвестиционный тренд, скорее всего, пострадает сильнее, чем мы ожидали первоначально.
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