Сегодня к 12:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,5%. Динамику торгов определяют новости с внешних рынков. С одной стороны, это информация ВОЗ о продолжающемся увеличении числа инфицированных коронавирусом в мире. С другой — сообщения об антикризисных мерах в экономиках таких локомотивов восстановления спроса, как США, Япония и Китай.

Дональд Трамп 4 июля продлил сроки обращения за субсидиями для предприятий малого бизнеса. Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин 2 июля заявил, что Белый дом серьезно рассматривает реализацию нового раунда прямых платежей налогоплательщикам, что может стать еще одним примером оптимизации трансмиссии денежно-кредитной политики ФРС, предпринятой в ходе антикризисной программы 2020 года.

Позитивной новостью для ТЭК стала информация о покупке Berkshire Hathaway Energy Уоррена Баффета пакетов акций компаний газовой отрасли США на сумму $4 млрд. Цена нефти Brent превысила $43 за баррель. На этом фоне лучше рынка выглядят акции Газпрома. Впрочем, акций представителей нефтегазовой отрасли, металлургического и горнодобывающего секторов нет среди лидеров роста. Новости о пандемии коронавируса напоминают рынку о мартовском падении нефтяных цен, что оказывает давление на спрос.

Лучше рынка вновь торгуются «индексные» бумаги Сбербанка. Поводом для роста выступает информация о снижении ставок по вкладам на 0,4-0,5% годовых. Однако, несмотря на позитивный кратко- и среднесрочный эффект этого шага на финансовые результаты банка, в целом он подтверждает тенденцию к сужению доли Сбера на рынке банковских услуг РФ. С июня 2019 года объем вкладов физлиц в Сбербанке увеличился лишь примерно на 5% г/г при росте в пределах 7-25% в ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке и Россельхозбанке.

Внешний фон способствует продолжению роста на отечественном рынке. Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2780-2880 пунктов. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 70,5-72, коридор для EUR/RUB: 79,2-81,2.