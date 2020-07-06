Первая половина дня на валютных торгах в понедельник выдалась достаточно волатильной. Рубль открылся укреплением и уже в первые полчаса достигал отметки в 70,8 по доллару и опускался ниже 80 по евро. Однако в дальнейшем ситуация резко поменялась: ближе к концу первой половины дня пара доллар/рубль торговалась уже на уровне 71,8 руб., а евро/рубль поднималась выше 81 руб. Обстановка на внешних рынках сохранялась при этом весьма благоприятной (основные фондовые индексы росли, цена на нефть росла, а индекс доллара снижался), поэтому, по всей видимости, снижение рубля было вновь вызвано санкционными угрозами. Напомним, что усиление санкционной риторики на прошлой неделе привело к резкому ослаблению рубля во вторник, а сегодня на рынке появилась информация о готовящихся санкциях Великобритании против отдельных граждан РФ (а также подданных Саудовской Аравии).

Главным событием для внешних рынков до конца дня будет публикация индекса деловой активности в сфере услуг США за июнь, однако на российском рынке, по всей видимости, ситуация будет по-прежнему определяться геополитическим фоном. Поддержание санкционной риторики может уже в ближайшее время позволить доллару оказаться выше 72 руб. и обновить максимум с 20 мая. Однако, вероятнее всего, санкционная риторика в очередной раз также быстро отойдет на второй план, позволив рублю вернуться в район 70 по USD.

Окончание периода усреднения банки встречают с избытком ликвидности. На локальном межбанковском рынке во вторник кредитные организации завершают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. Регулятор объявил о проведении в понедельник депозитного аукциона «тонкой настройки» (лимит на аукционе составит почти 1,5 трлн руб.), что свидетельствует об избытке ликвидности у банков к моменту окончания периода усреднения.