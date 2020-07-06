Американский рынок доставки готовой еды переживает бурный период укрупнения. Очередной сделкой в этом ряду становится покупка компанией Uber четвертого по размеру сервиса в данном сегменте Postmates. Это непубличная компания, тем не менее достаточно крупная. Предварительно Uber оценил ее в $2,65 млрд, что на 10% превышает сумму, вложенную в Postmates год назад пулом частных инвесторов. Сервис готовился к самостоятельной процедуре IPO, но не успел этого сделать до пандемии и, очевидно, решил сменить вектор на слияние. Данное решение лежит в русле общего рыночного тренда: в начале лета европейская служба доставки Just Eat Takeaway.com приобрела американскую GrubHub за $7,3 млрд. Сделка была совершена сразу после того, как провалились переговоры по слиянию данного сервиса с Uber Eats.

Стоит отметить, что объединение сервисов доставки происходит по схожему сценарию. Несмотря на обмен акциями и вхождение в капитал друг друга, компании остаются независимыми в каждом из своих сегментов. Это объясняется тем, что большинство из крупнейших сервисов доставки имеет собственную географию присутствия и они слабо пересекаются в логистике. Например, два основных представителя этого сегмента в США GrubHub и DoorDash де факто не являются прямыми конкурентами. Первый сервис доминирует в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне (у него больше трети каждого из этих рынков), а второй — в Сан-Франциско, Хьюстоне, Филадельфии (свыше половины объема доставки в этих городах). У компаний Postmates и Uber Eats тоже ярко выделенные ниши. Первая является лидером в Лос-Анджелесе (хотя в целом по стране она четвертая), а вторая лидирует только в Майами.

Судя по реакции фондового рынка, инвесторы позитивно восприняли то, что Uber продолжил

расширять присутствие в сегменте доставки еды. Акции компании на премаркете в понедельник взлетели на 6,5%. С нашей сточки зрения, кредит доверия к политике Uber остается высоким. Слияние через обмен акций – верный шаг, он позволяет не вымывать ликвидные средства, которые в условиях кризиса еще могут пригодиться для поддержки основного бизнеса компании – такси. На горизонте этого годы мы ожидаем, что акции Uber смогут преодолеть планку $40, это около 30% потенциального прироста.