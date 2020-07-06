Сегодня российский рубль продолжил снижение к основным валютам, он потерял очередной процент и в паре с долларом вплотную подошел к уровню 72.

Видимых причин для ослабления рубля не было. На мировых рынках акций продолжилось ралли, китайский фондовый рынок вырос почти на 6%. Цены на нефть ушил вверх на 1.5%, фьючерс Brent вышел на уровень 43-43.5.

Сегодня Минфин РФ анонсировал объем покупки продажи валюты на ближайший месяц, он существенно сократится, почти в два раза и составит 125,6 млрд рублей.

В перспективе, в августе Минфин вообще прекратит продажу валюты, и в условиях отсутствия регулятора на рынке курс рубля станет плавающим и де-юре, и де-факто. Но вот куда он будет плыть? Скорее всего, нас ждет заплыв на север к 75 с элементами шторма или волатильности.