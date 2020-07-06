Фондовый рынок продолжает удивлять всех своим неубиваемым оптимизмом. Коронавирус во всю шагает по планете, и цифры его жертв все увеличиваются и увеличиваются. Однако участники рынка словно бы и не замечают этого. Есть только одна вера — вера в деньги центральных банков, которые не дадут рынкам упасть.

И прошедшая неделя в полной мере соответствовала этой парадигме. Короткая неделя оказалась на редкость успешной. Все индексы в течение всех прошедших четырех рабочих дней росли и выросли весьма существенно — от 3,24% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 4,62% по индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ. Единственно, смущает, пожалуй, лишь то, что обороты на торгах были средние, а активность участников торгов незначительной. Правда, это в какой-то мере можно списать тем, что участники рынка не желали открывать слишком уж большие позиции в преддверии Дня независимости и длинных 3-х дневных выходных.

А самое яркое событие прошедшей недели – это, безусловно, новые исторические максимумы по индексу NASDAQ, который в итоге прочно закрепился выше отметки в 10 тысяч пунктов. Причем, стоит отметить немаловажную деталь, что стремительный рост этого индекса почти на 5% за неделю обеспечили не акции ведущих технологических и биотехнологических компаний, входящих в индекс S&P500, и показавших за неделю достаточно посредственный результат, выразившийся в росте соответственно на 1,78 и 1,62 процента, а, прежде всего, акции мелких и средних компаний. Спрос инвесторов пошел вниз — от больших триллионеров и FAANGовцев к более мелким бизнесам и это, в свою очередь, является наиболее ярким свидетельством веры участников рынка в быстрое оздоровление экономики.

Что касается расклада сил на секторальном уровне, то здесь безусловными лидерами недели стали акции защитных секторов — коммунального (+3,15%), по управлению недвижимостью (+2,43%), а также акции циклических компаний потребительского сектора (+3,05%). Однако, говорить в связи с этим о том, что инвесторы перекладываются из компаний роста в защитные акции, пока не стоит. Просто последние подотстали в своем движении вверх и теперь просто нагоняют всех остальных.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено более 3,7 миллионов сделок с акциями 1 195 эмитентов на общую сумму более 3 миллиардов долларов США.



