Мы воспользуемся тем фактом, что на рынках сейчас некоторое затишье и расскажем наш взгляд на вторую половину года.

Главным риском второй̆ половины года, по нашему мнению, будет не «вторая волна» эпидемии, а президентские выборы в США. На фоне кризиса кандидаты могут удариться в популизм и пообещать избирателям поддержку, оплачивать которую будут корпорации через повышение налогов. Подобные идеи высказывает Байден, который̆ с каждым днем увеличивает отрыв от Трампа в опросах. Действующий̆ президент в свою очередь может предпринять отчаянные попытки переломить ситуацию и пойти «all in». Например, разругаться с Китаем и попытаться «продать» избирателям идею, что только он сможет победить в очередной̆ торговой̆ войне.

Однако до выборов нас ждет успешный̆ сезон корпоративных отчётностей̆ за II квартал. Нет, сами отчетности будут существенно хуже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, однако текущие ожидания находятся ещё ниже. Текущий рыночный̆ консенсус формировался в конце апреля и с тех пор не сильно изменился, несмотря на то, что экономика с тех пор немного восстановилась. Добавить уверенности инвесторам могут оптимистичные комментарии менеджмента компаний и прогнозы на вторую половину года, которые, опять же, будут выше текущих консервативных ожиданий.

После выборов логично ожидать продолжения роста рынка на фоне снижения неопределенности и продолжающегося восстановления экономики. Такой̆ же сценарий сейчас закладывает большинство стратегов и это немного настораживает, т.к. история говорит нам, что рынки редко движутся туда, куда указывает консенсус. Но рассуждать сейчас о том, что может пойти не так, слишком рано. Тем более что до ноября произойдёт ещё много важных событий, которые окажут влияние на рынок акций.

Какие наши действия? Основу портфеля и дальше будут составлять технологические компании крупной̆ и средней̆ капитализации. Несмотря на мощный̆ рост, они все ещё интересны. К тому же в условиях пандемии технологические акции получили ещё и свойства защитных. Однако при этом мы также будем активно инвестировать в циклические сектора, которые сильно пострадали от карантина. Во-первых, там полно акций, которые оценены очень дешево – на уровне 2010 года по финансовым мультипликаторам. Это само по себе не означает, что их нужно срочно брать, но как минимум они заслуживают того, чтобы потратить время на детальный̆ анализ. Например, в мае – июне мы хорошо заработали на Southwest Airlines и ViacomCBS. Но они не были для нас новыми именами т.к. за компаниями мы следим уже достаточно давно, а сейчас подвернулся отличный̆ момент для входа. Скорее всего, список будет пополняться новыми именами. Особенно интересны в этом плане компании из сектора развлечений, транспорт и финансы, а вот в нефгегаз и металлургию мы заходить пока не планируем.