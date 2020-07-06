"Детский мир" обладает потенциалом роста
В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр TCS Group (+3,45%) и привилегированные акции Ростелекома (+3,17%). Бумаги Детского мира прибавили 3%. В лидерах снижения акции ТГК-1 (-4,61%) и котировки Мостотреста (-0,69%).
Ростелеком получил поддержку от рекомендации совета директоров одобрить дивиденды за 2019 год в размере 5 руб. по привилегированным акциям типа А и 5 руб. по обыкновенным акциям.
Акции Детского мира растут в ожидании закрытия реестров под дивиденды за 2019 год 8 июля, в среду. Размер дивидендов составит 3 руб. на одну обыкновенную акцию. С технической точки зрения бумаги находятся на грани входа в зону краткосрочной перекупленности с ближайшим важным сопротивлением 109 руб. Не исключено, что акции продолжат повышение к указанной отметке до дивидендной отсечки. Ключевой краткосрочной поддержкой выступает отметка 100 руб. В среднесрочной перспективе акции после возможной коррекции вниз обладают высокими шансами на возвращение к повышению и движение к 113 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200706/831731482.html