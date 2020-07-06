В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр TCS Group (+3,45%) и привилегированные акции Ростелекома (+3,17%). Бумаги Детского мира прибавили 3%. В лидерах снижения акции ТГК-1 (-4,61%) и котировки Мостотреста (-0,69%).

Ростелеком получил поддержку от рекомендации совета директоров одобрить дивиденды за 2019 год в размере 5 руб. по привилегированным акциям типа А и 5 руб. по обыкновенным акциям.

Акции Детского мира растут в ожидании закрытия реестров под дивиденды за 2019 год 8 июля, в среду. Размер дивидендов составит 3 руб. на одну обыкновенную акцию. С технической точки зрения бумаги находятся на грани входа в зону краткосрочной перекупленности с ближайшим важным сопротивлением 109 руб. Не исключено, что акции продолжат повышение к указанной отметке до дивидендной отсечки. Ключевой краткосрочной поддержкой выступает отметка 100 руб. В среднесрочной перспективе акции после возможной коррекции вниз обладают высокими шансами на возвращение к повышению и движение к 113 руб.