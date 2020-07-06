 

МОСКВА, 6 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май) -11,1% -12,2%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май) -6,2% 1,8%
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июль) 0,25% 0,25%
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май) -17,9% 10%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 2,6%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь) -0,2%
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (1кв2020) 0,3%
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (май) 5,046 млн чел 4,85 млн чел
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь) 39,1
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -8,156 млн барр

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:52 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 3% 3%
15:52 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,3% 0,3%
RUB Центральный телеграф — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.07.2020, в заочной форме) 7,41 (ао, ап) — див-д 2018 11,83 (ао,ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.08.2020) — див-д 2019
RUB ТГК-1 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 22.06.2020) 0,000644605 — див-д 2018 0,001036523 — див-д 2019

 

 

 