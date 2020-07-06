На прошлой неделе аппетит к риску на глобальных рынках усиливался ввиду публикации достаточно позитивной статистики по американскому рынку труда, что свидетельствует о восстановлении экономики США после снятия карантинных ограничений. На таком фоне увеличивался спрос на еврооблигации развивающихся стран. В результате индекс евробондов развивающихся стран Euro Cbonds IG Corporate EM прибавил 0,2% за неделю. Из-за относительной дороговизны котировки российских евробондов умеренно скорректировались. Индекс Euro Cbonds IG Russia не изменился за неделю.

На рублевом долговом рынке основной темой недели стал новый план Минфина по размещению ОФЗ в 3-м квартале. Согласно плану, ведомство собирается разместить госбумаг столько же, сколько фактически было размещено во втором квартале — на 1 трлн рублей, что значительно выше плана на 2 квартал (600 млрд). Однако со снижением ставок на рынке спрос на ОФЗ также снизился. Это ставит под сомнение возможность размещения такого объема госбумаг без предложения интересных премий к вторичному рынку. На таком фоне по итогам недели среднесрочные и долгосрочные ОФЗ корректировались. Кривая ОФЗ на сроке выше 5 лет поднялась на 0,3%. Индекс государственных облигаций Мосбиржи снизился на 1,1%. Корпоративные облигации продемонстрировали устойчивость к такой смене рыночной конъюнктуры. Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи не изменился по итогам недели.

Рынок глобальных еврооблигаций продолжает демонстрировать высокий интерес со стороны инвесторов — восстановительный рост котировок продолжается. Факторы такой поддержки неизменны: стимулирующая политика со стороны глобальных центробанков, а также ожидания скорого восстановления мировой экономики после снятия карантинных ограничений.

В текущих условиях ОФЗ оценены справедливо: разница в доходности между годовыми и пятилетними ОФЗ составляет порядка 0,9-1%, что оправдано тем фактом, что Минфину потребуется размещать существенные объемы госбумаг (преимущественно со срочностью 5-10 лет) для финансирования бюджетного дефицита. В текущих условиях наиболее привлекательно выглядят корпоративные облигации со срочностью 1,5-3 года. Доходности к погашению по таким бумагам существенно превышают ставки по ОФЗ, депозитам и инфляцию. В то же время благодаря умеренному рыночному риску котировки таких бумаг демонстрируют устойчивость к изменениям рыночных условий.

Рубль

Волатильность в рубле с конца июня выросла. Национальная валюта ослабла по итогам прошедшей недели на 2,4%, при этом валюты стран развивающихся рынков преимущественно укреплялись. Индекс валют развивающихся стран EMCI вырос на 0,2%. Отчасти слабая динамика российской валюты была обусловлена некоторым усилением санкционной риторики в сторону РФ.

С учетом увеличения аппетита к риску в глобальном масштабе и роста нефтяных цен мы ожидаем в краткосрочной перспективе укрепления рубля от текущих уровней. При этом волатильность в рубле может остаться на относительно высоком уровне